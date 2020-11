قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم، عن تقدمها بدعوى قضائية ضد بنك أبوظبي الأول، لدى المحكمة العليا في نيويورك، للمطالبة بتسديد الدين القضائي المستحق بأمر من المحكمة.

تقدمت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، بالدعوى القضائية ضد بنك أبوظبي الأول، لدى المحكمة العليا في نيويورك، بهدف مطالبة البنك بتسديد الدين القضائي المستحق بأمر من المحكمة، وهو الذي تبلغ قيمته 200 مليون ريال قطري((55 مليون دولار أمريكي.

Qatar Financial Centre Regulatory Authority announced that it has started legal proceedings against the First Abu Dhabi Bank at the Supreme Court in New York to compel the Bank to pay a court ordered judgment debt, amounting to 200 million Qatari riyals ($55 million). #QNA pic.twitter.com/XdGcY34sSJ

— Qatar News Agency (@QNAEnglish) November 24, 2020