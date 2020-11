قس مؤيد لترمب: "الرب" غير راض عن تزوير الانتخابات لصالح بايدن (فيديو)

زعم القس الأمريكي "جورج بيرسونز" في قداس أول أمس الأحد، بإحدى كنائس ولاية تكساس، أنه قد رأى "الرب" يقلب الطاولات التي يجلس عليها الموظفون العاملون في تعداد أوراق الاقتراع لعدم رضاه عن النتائج.

ثم هجم بيرسونز على إحدى الطاولات بجانبه، التي كانت عليها بعض الأوراق، وقلبها على ظهرها فتطايرت الأوراق، في محاولة منه لتوضيح "عدم رضا الرب"، حسب تعبيره، للحاضرين عن استمرار عد الأصوات بعد يوم الانتخابات.

وأكمل قائلاً "المجد للرب" وأخذ يهتف مع الحاضرين "كفى كفى كفى"! أي يقصد كفى عدا للأصوات التي قلبت النتيجة لصالح الرئيس المنتخب جو بايدن.

During his sermon today, right-wing pastor George Pearsons literally flipped over a table as a demonstration of how Jesus is spiritually overturning the supposed fraud in the election. pic.twitter.com/YdRwVsCedz — Right Wing Watch (@RightWingWatch) November 22, 2020

يُذكر أن "بيرسونز" كان قد ظهر في قداس الأسبوع الماضي قال فيه "إن الموتى في الجنة" يبكون بسبب "هذا الظلم"، في إشارة منه للتزوير المزعوم للانتخابات الرئاسية وخسارة ترمب.

Right-wing pastor George Pearsons declares that "people who have died and gone to Heaven" are crying out about the alleged voter fraud that supposedly stole the election from Trump. https://t.co/XJn3kLSrfP pic.twitter.com/7uz9DTFBk2 — Right Wing Watch (@RightWingWatch) November 17, 2020

وعلى مواقع التواصل أثير جدل واسع حول مقطع فيديو القس بيرسونز، وكتب كلود تايلور، أحد موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس بيل كلينتون، معلقا "(هؤلاء هم) الفاشيون المتدينون، يتسولون من أجل دولة استبدادية".

Religious fascists. Begging for an authoritarian state. https://t.co/HpGNmPasyN — Claude Taylor (@TrueFactsStated) November 22, 2020

وقال الواعظ المسيحي كايل جيمس هاورد " القومية المسيحية البيضاء ليست هي الديانة المسيحية، إنها دين آخر بالكامل. إنها ديانة زائفة سترسل الناس في النهاية إلى الجحيم".

وكتبت إحدى الناشطات "لا أستطيع أن أتحمل أن يكذب رجال ونساء الدين بهذا القدر… يستغلون الإنجيل لخدمة مصالحهم!"

White Christian Nationalism isn’t Christianity, it is another religion entirely, and it is a false religion that will ultimately send people to hell. These people need the true gospel & need faithful Christians to witness/evangelize to them. https://t.co/VoAvGyshbt — Kyle J. Howard (@KyleJamesHoward) November 22, 2020