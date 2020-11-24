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قس مؤيد لترمب: "الرب" غير راض عن تزوير الانتخابات لصالح بايدن (فيديو)

هجم بيرسونز على إحدى الطاولات بجانبه وقلبها على ظهرها (مواقع التواصل)
هجم بيرسونز على إحدى الطاولات بجانبه وقلبها على ظهرها (مواقع التواصل)
24/11/2020

زعم القس الأمريكي "جورج بيرسونز" في قداس أول أمس الأحد، بإحدى كنائس ولاية تكساس، أنه قد رأى "الرب" يقلب الطاولات التي يجلس عليها الموظفون العاملون في تعداد أوراق الاقتراع لعدم رضاه عن النتائج.

ثم هجم بيرسونز على إحدى الطاولات بجانبه، التي كانت عليها بعض الأوراق، وقلبها على ظهرها فتطايرت الأوراق، في محاولة منه لتوضيح "عدم رضا الرب"، حسب تعبيره، للحاضرين عن استمرار عد الأصوات بعد يوم الانتخابات.

وأكمل قائلاً "المجد للرب" وأخذ يهتف مع الحاضرين "كفى كفى كفى"! أي يقصد كفى عدا للأصوات التي قلبت النتيجة لصالح الرئيس المنتخب جو بايدن.

يُذكر أن "بيرسونز" كان قد ظهر في قداس الأسبوع الماضي قال فيه "إن الموتى في الجنة" يبكون بسبب "هذا الظلم"، في إشارة منه للتزوير المزعوم للانتخابات الرئاسية وخسارة ترمب.

وعلى مواقع التواصل أثير جدل واسع حول مقطع فيديو القس بيرسونز، وكتب كلود تايلور، أحد موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس بيل كلينتون، معلقا "(هؤلاء هم) الفاشيون المتدينون، يتسولون من أجل دولة استبدادية".

وقال الواعظ المسيحي كايل جيمس هاورد " القومية المسيحية البيضاء ليست هي الديانة المسيحية، إنها دين آخر بالكامل. إنها ديانة زائفة سترسل الناس في النهاية إلى الجحيم".

وكتبت إحدى الناشطات "لا أستطيع أن أتحمل أن يكذب رجال ونساء الدين بهذا القدر… يستغلون الإنجيل لخدمة مصالحهم!"

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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