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فرنسا: دعوى قضائية ضد تطبيق "مسلم برو" لبيعه بيانات المسلمين للجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)
تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)
24/11/2020

قال محامون إن مستخدمين فرنسيين لتطبيق "مسلم برو" لمواقيت الصلاة للمسلمين، المتهم ببيع بيانات ينتهي بها الأمر إلى الجيش الأمريكي رفعوا دعوى على الشركة المطورة للتطبيق.

ورفع مشتركون سابقون في تطبيق "مسلم برو" الذي يشير إلى أن لديه 95 مليون مستخدم حول العالم شكوى بعدما اتّهمت تقارير إعلامية المجموعة بمشاركة بياناتها مع شركات على صلة بالجيش الأمريكي.

وتتهم الدعوى التي كشفت عنها إذاعة "آر تي إل" الفرنسية الشركة بارتكاب تجاوزات تتعلّق بحماية البيانات وانتهاك الثقة وتعريض حياة أناسٍ إلى الخطر والتآمر لارتكاب جرائم قتل.

وتأتي الدعوى بعد تقرير لمجموعة "فايس" الإعلامية الأسبوع الماضي تحدّث عن الكيفية التي اشترى  الجيش الأمريكي من خلالها بيانات مواقع المستخدمين من سلسلة تطبيقات حول العالم.

وتشمل هذه التطبيقات "مسلم برو"، التي تستخدم خيار تفعيل خاصية الموقع في الهواتف الذكية لتمكين المستخدمين من تحديد مواعيد الصلاة واتجاه القبلة.

وباعت الشركة هذه البيانات إلى أخرى تدعى "إكس-مود"، التي باعتها بدورها إلى متعاقدين فرعيين لتصل في نهاية المطاف إلى الجيش، بحسب "فايس".

وبإمكان القوات الأمريكية الخاصة بعد ذلك استخدام البيانات في مهمات وراء البحار، وفق التقرير، مما يعني أنها تفسح المجال أمام تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء لأشخاص يشتبه بأنهم على صلة "بالإرهاب" باستخدام طائرات مسيّرة.

وبعد يوم على صدور التقرير، أعلنت "مسلم برو" أنها ستعلّق مشاركة بياناتها مع شركات أخرى.

وقالت الشركة التي أسسها مواطن فرنسي يقيم في سنغافورة إنها فتحت تحقيقا داخليا في المسألة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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