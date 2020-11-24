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ترشيح نتنياهو ومحمد بن زايد لنيل جائزة نوبل للسلام

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
24/11/2020

رشح ديفيد تريمبل، الحائز على جائزة نوبل للسلام، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان لنيل جائزة نوبل للسلام.

وحسبما جاء في بيان صادر في إسرائيل، الثلاثاء، قاد رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد أبوظبي، الجهود التي أدت إلى توقيع اتفاق تاريخي في واشنطن لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، وأيضا بين إسرائيل ومملكة البحرين، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وحصل تريمبل، وهو سياسي بارز من إيرلندا الشمالية، على جائزة نوبل للسلام عام 1998، بالتقاسم مع جون هيوم، لجهودهما في إيجاد حل سلمي للصراع في إيرلندا الشمالية.

ووقعت البحرين والإمارات منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل، بالبيت الأبيض، وسط رفض فلسطيني واسع.

وحصل الرئيس المصري أنور السادات على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل مناحم بيغين عام 1978 بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد.

كما تم منح الجائزة عام 1994 إلى كل من الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين والرئيس الإسرائيلي الراحل شيمون بيريز بعد التوصل لاتفاق أوسلو.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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