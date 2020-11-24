رويترز: وفد إسرائيلي يبحث في السودان التعاون في مجال الزراعة والصحة

قالت وكالة رويترز للأنباء إن إسرائيل أرسلت أول وفد إلى السودان لبحث التعاون الاقتصادي والإنساني المحتمل، بعد إعلان البلدين اتفاقا بوساطة أمريكية على اتخاذ خطوات نحو إقامة علاقات بينهما.

ونقلت الوكالة عن مصدر لم تسمه أن المحادثات التي جرت أمس الإثنين، تركزت على الكيفية التي يمكن أن تدعم بها إسرائيل الزراعة والأمن الغذائي وإمدادات المياه والرعاية الصحية في السودان.

وأضافت أن الوفد الإسرائيلي اجتمع أيضا منفردا مع ممثلين للسفارة الأمريكية في الخرطوم، في حين لم يعلق مسؤولون إسرائيليون أو سودانيون على النبأ حتى الآن.

Israel delegation to Sudan talks agriculture, health care cooperation https://t.co/E0aJqcLSCO — Haaretz.com (@haaretzcom) November 23, 2020

بيانات الطيران

وأظهرت بيانات طيران نشرها آفي شارف من صحيفة هاآرتس الإسرائيلية على تويتر أن طائرة تركية مؤجرة قامت برحلة ذهاب وإياب نادرة يوم الإثنين بين تل أبيب والخرطوم.

وقال وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين الأسبوع الماضي إن وفدا صغيرا سيزور السودان بشكل مبدئي وستكون مهمته مناقشة ملفات أمنية.

وأوضح أن وفدا أكبر سيقوم بزيارة لاحقة لمناقشة التعاون الاقتصادي المحتمل مع الخرطوم وهو ما يطرح بادرة توقيع محتمل على اتفاقيات تعاون.

وقال المصدر المطلع على بعثة اليوم الإثنين إن المحادثات لم تتطرق إلى بادرة معاهدة سلام أشمل بين إسرائيل والسودان.

وحذا السودان حذو الإمارات والبحرين ووافق على إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل ليصبح ثالثة دولة عربية تتواصل مع إسرائيل بتشجيع من واشنطن التي ترى أن مثل ذلك التقارب يسهم في عزل إيران ويتجنب محادثات لم تكلل بالنجاح بشأن إقامة دولة فلسطينية.

لكن القادة العسكريين والمدنيين في الحكومة الانتقالية السودانية مختلفون بشأن سرعة وكيفية المضي قدما في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قد قال لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته للخرطوم بأنه غير مفوض، بعقد اتفاق سلام مع إسرائيل.

وقال المصدر إن المتحاورين السودانيين والإسرائيليين يوم الاثنين كان بينهم "سلسلة من الشخصيات" من القيادة في الخرطوم.

ويوم 21 أكتوبر/تشرين الأول سافرت مجموعة من المبعوثين الإسرائيليين والأمريكيين إلى الخرطوم للوصول إلى البنود النهائية لإعلان تطبيع العلاقات الذي أصدره قادة البلدين والرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد يومين من ذلك التاريخ.