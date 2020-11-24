روسيا: فاعلية لقاحنا ضد كورونا تتجاوز 95%

قالت روسيا اليوم الثلاثاء إن فعالية لقاحها "سبوتنيك في" للوقاية من فيروس كورونا، تجاوزت نسبة 95%، وسيكون متاحا مطلع العام المقبل.

وأفاد بيان على الموقع الإلكتروني للقاح أن فعالية اللقاح "أثبتت بعد 42 يوما من الحصول على الجرعة الأولى، وبشرط حصول الشخص على جرعة ثانية".

وأوضحت النتائج إلى أن فعالية "سبوتنيك في" وصلت في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى (وهو اليوم السابع من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنها بلغت 95% في اليوم 42.

كما أشار البيان إلى أن تكلفة الجرعة الواحدة من اللقاح لن تزيد على 10 دولارات أمريكية، وسيكون متاحا للمستهلكين في يناير/ كانون الثاني 2021، حسب المصدر ذاته.

ويأتي إعلان موسكو عن نتائج لقاحها بالتزامن مع كشف 3 شركات كبرى عن فعالية لقاحاتها ضد فيروس كورونا بنسب تتراوح بين 70 و95%، في ظل تشكيك غربي في سلامة اللقاح الروسي.

والإثنين، أثبت لقاح "أسترازينيكا أكسفورد" البريطاني فعالية بنسبة 70% في الوقاية من كورونا، ليكون بذلك ثالث لقاح يتم الإعلان عن فعاليته لمكافحة الفيروس.

ومؤخرا، أعلن تحالف شركتي "فايزر"- "بيونتيك"، وشركة "موديرنا" الأمريكية عن لقاحين فعالين بنسبة 90 في المئة و95 في المئة، الأمر الذي كان كافيا لبث التفاؤل في العالم حيث حجزت حكومات ملايين الجرعات.

وقالت موسكو إنها تهدف إلى إنتاج أكثر من مليار جرعة منه في الداخل والخارج خلال العام المقبل.

وقال كيريل دميترييف رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي إن موسكو وشركاءها الأجانب لديهم القدرة على إنتاج أكثر من مليار جرعة بداء من العام المقبل تكفي لتحصين أكثر من 500 مليون فرد.

وسيبلغ سعر اللقاح الذي ستنتجه شركتا فايزر وبيونتيك 15.5 يورو لحقنة واحدة بينما سيباع اللقاح الذي تعمل أسترازينيكا على إنتاجه في أوربا حوالي 2.5 يورو للحقنة.

وقال دميترييف لرويترز إن موسكو تعمدت السعي لخفض السعر لإتاحته لأكبر عدد ممكن من الناس في أنحاء العالم.

وقال الصندوق السيادي ومركز جماليا لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في وقت سابق اليوم إن بيانات التجارب السريرية الجديدة على 39 حالة مؤكدة و18794 مرضى تلقوا الحقنتين أثبتت أن فاعلية اللقاح تبلغ 91.4 في المئة في اليوم الثامن والعشرين وأكثر من 95 في المئة في اليوم الثاني والأربعين.

وكان بعض العلماء في الغرب انتقدوا موسكو واتهموها بالتعجل في إنتاج اللقاح.

ونفت روسيا ذلك ووصفت الاتهامات بحيل غربية قذرة لدفع الناس لرفض اللقاح فيما تعتقد أنها معركة على الشرعية والسوق.