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تأكيد فوز بايدن في بنسلفانيا.. وترمب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (يمين) والرئيس المنتخب جو بايدن (يسار) (موافع التواصل)
الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (يمين) والرئيس المنتخب جو بايدن (يسار) (موافع التواصل)
24/11/2020

تأكد فوز جو بايدن رسميا، الثلاثاء، في ولاية بنسلفانيا، ما وجه ضربة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعدما تأكد، الأحد، فوز الرئيس المنتخب في ولاية ميشيغان.

وغرد الحاكم الديمقراطي لولاية بنسلفانيا، توم وولف، على تويتر قائلًا إن مسؤولة الانتخابات في الولاية كاثرين بوكفار "أكدت النتائج اليوم"، موضحًا أنه وقع في ضوء ذلك الوثيقة التي تؤكد فوز بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس في الولاية الواقعة شمال شرقي الولايات المتحدة، والتي تضم عشرين صوتا من المجمع الانتخابي.

وأظهرت النتائج النهائية تقدم بايدن بـ81 آلف صوت بين 6.9 ملايين بطاقة اقتراع. وفي 2016، فاز ترمب في هذه الولاية على هيلاري كلينتون بنحو 44 ألف صوت.

وشكر الحاكم موظفي مكتب الانتخابات لـ"تنظيمهم انتخابات عادلة ومنصفة في مرحلة بالغة الصعوبة من تاريخ دولتنا وبلادنا".

وقال الحاكم "لقد تعرضوا لهجمات دائمة وكان سلوكهم رائعًا".

ويأتي هذا بُعيد تأكيد فوز بايدن في ولاية ميشيغان، الإثنين، والتي تضم 16 من الناخبين الكبار.

ومارس ترمب وحلفاؤه في الأيام الأخيرة ضغوطًا كثيفة على الجمهوريين في ميشيغان آملين في تأخير هذا التأكيد من دون جدوى.

ويعد تأكيد النتائج من جانب سلطات الولايات أمرًا روتينيًّا بعد كل انتخابات.

لكن رفض ترمب الإقرار بهزيمته التي أعلِنت في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أربعة أيام من الاستحقاق، أسهم في تعقيد هذه العملية وتأخيرها وخصوصًا في الولايات الرئيسية.

وفي أول إقرار غير مباشر له بهزيمته، أعطى ترمب -مساء الإثنين- الضوء الأخضر لحصول فريق بايدن على الدعم الفيدرالي اللازم لبدء عملية نقل السلطة، فيما بدأ الأخير في تسمية أعضاء إدارته الجديدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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