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بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)
الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)
23/11/2020

أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الاثنين، أسماء عدد من الشخصيات لشغل المناصب الكبيرة في الإدارة والبيت الأبيض.

واختار بايدن السياسي المخضرم ومسؤول الأمن القومي أنتوني بلينكن، 58 عاما، وزيرا للخارجية. وبلينكن هو أحد مستشاري بايدن الرئيسيين في مجال السياسة الخارجية، وكان المسؤول الثاني في وزارة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

كما قرر بايدن إسناد إدارة الاستخبارات الوطنية لامرأة وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وعين أفريل هاينز، 51 عاما، لترأس الجهاز، الذي يتولى التنسيق بين مختلف الوكالات الفدرالية في هذا المجال.

كما عين بايدن وزير الخارجية الأسبق جون كيري موفدا رئاسيا خاصا لشؤون المناخ.

ووقع اختيار بايدن على ريما دودين، التي تنحدر من أصول فلسطينية، لتشغل منصب نائب مدير شؤون التشريع في البيت الأبيض.
وسيتم تعيين ليندا توماس غرينفيلد سفيرة لدى الأمم المتحدة، وهي أمريكية من أصل إفريقي وشغلت منصب مساعدة وزير الخارجية لشؤون إفريقيا.

فيما سيتم تعيين أليخاندرو مايوركاس لرئاسة وزارة الأمن الداخلي، وهو أول شخص من العرقية اللاتينية يحظى بهذه الوظيفة، التي تشرف على وكالات إنفاذ القانون والهجرة.

ومايوركاس، 60 عاما، هو إسباني الأصل وولد في العاصمة الكوبية هافانا، وكان مدعيا سابقا ويعرف عنه مناهضته للعنصرية، وهو على علم بشؤون الوزارة التي سيتولاها كونه كان مساعدا للوزير بين 2013 و2016.

وقال الفريق الانتقالي إن جايك سوليفان، 43 عاما، سيصبح مستشارا للأمن القومي، وهو من المستشارين المقربين لبايدن.

المصدر : صحف أمريكية + وكالات
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