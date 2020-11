الشرطة الفرنسية تفكك بالقوة مخيم للاجئين في باريس(فيديو)

أطلقت الشرطة الفرنسية، فجر الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع، أثناء تفكيكها مخيما للاجئين أقيم بالقرب من استاد فرنسا الوطني في قلب العاصمة الفرنسية.

ووصلت الشرطة قبل الفجر إلى المخيم الذي يضم خياما ومساكن بدائية من البلاستيك والورق المقوى.

وتلقى المهاجرون، الذين كان من بينهم أسر بها أطفال صغار، أوامر بركوب حافلات. وعندما تدافع الناس لركوب الحافلات، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع حسبما قال صحفي من رويترز في المكان، وتأثر بعض الأطفال بالغاز.

وأفادت وكالات الأنباء أن المخيم الجديد أقيم لإيواء مئات اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من ملاجئ مؤقتة في ضاحية "سان دوني" الأسبوع الماضي دون توفير بديل.

وساعد متطوعون في نصب نحو 500 خيمة زرقاء اللون، لإيواء ما يزيد على 2000 شخص، في ساحة الجمهورية في قلب العاصمة الفرنسية في وقت متأخر الإثنين، سرعان ما امتلأت بالمهاجرين.

#Police used tear gas and made several arrests as scuffles broke out in #Paris on Monday, as law enforcement forcibly removed tents of #refugees and their supporters set up in #PlaceDeLaRepublique . pic.twitter.com/JIoT1CPuU2

غير أن الشرطة قامت بتفكيك المخيم بعد نحو ساعة، ومنعت وصول المساعدات الغذائية للاجئين، وغالبيتهم من اللاجئين الأفغان، وبعض الصوماليين والسودانيين، وسط مظاهرات وصيحات استهجان من المتطوعين.

وقال أحمد الله صديقي، أحد اللاجئين لوكالة لأناضول، إنه جاء إلى فرنسا قبل ثلاثة أشهر للعثور على عمل، مضيفا أنه طيلة تلك الفترة ينام في الحدائق.

وأضاف أن "شعار الدولة الفرنسية هي حرية ومساواة وأخوة، لكننا لم نر أيا منها هنا، رأينا عكس ذلك".

وقال أنس بوزغيبا، أحد المتطوعين في جمعية إنسانية، إنه قدم إلى هنا لتقديم المساعدات الغذائية للاجئين، إلا أن الشرطة الفرنسية منعت ذلك.

وأشار إلى أن الشرطة تدخلت بقسوة ضد اللاجئين ودمرت خيامهم.

و قالت الشرطة إن هدفها هو سلامة الناس في المخيم خاصة في ظل جائحة كورونا، مضيفة أن من جرى إجلاؤهم من المخيم سيحصلون على سكن بديل.

من ناحية أخرى، تعرضت إدارة باريس لانتقادات لتجاهلها سوء معاملة طالبي اللجوء واللاجئين في البلاد وعدم إيجاد مكان دائم لمن تم إجلاؤهم من المخيمات المؤقتة.

وندد نائب رئيس بلدية المدينة المسؤول عن الإسكان وتوفير المساكن بشكل طارئ وحماية اللاجئين إيان بوسار بطريقة "استجابة قوات حفظ القانون والنظام لوضع اجتماعي".

“I payed for this tent and it’s mine…” when french police took tents of hundreds of asylum seekers in Paris république square tonight. They were gassed and still looking for another place to sleep. Peace and human rights are hurt in city of light! pic.twitter.com/z08SCysuWB

— Mortaza (@MortazaBehboudi) November 23, 2020