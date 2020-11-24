السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، المصريين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد محذرا من تزايد أعداد الإصابات في البلاد.

وقال السيسي في كلمة مسجلة وجهها إلى المصريين، وبثها المتحدث الرسمي باسم الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "الوباء ما زال مستمرا وحرصنا يجب أن يستمر وكذلك اجراءاتنا للحفاظ على أنفسنا" من خطر الإصابة بالفيروس.

وأضاف أنه خلال الموجة الأولى لانتشار الفيروس في مصر في الربيع "اتخذنا إجراءات كثيرة واضطررنا إلى الإغلاق الجزئي".

وتابع "لا نريد أن نصل الى ذلك مجددا"، محذرا من أن "حجم الاصابات ينمو" ولكننا "نأمل ألا نكرر الإجراءات التي اتخذناها في الموجة الأولى ولن يكون هذا ممكنا الا بحرصكم وتعاونكم".

وطلب السيسي من المصريين "عدم التواجد في الاماكن المغلقة" لفترات طويلة "واحترام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات".

وشهدت أعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد تزايدا مطردا خلال الأسابيع الأخيرة.

وسجلت مصر الإثنين 354 إصابة جديدة و12 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 113 ألف إصابة من بينها 6560 حالة وفاة.