وزير إسرائيلي سابق يشارك عضوا بالعائلة الحاكمة في الإمارات بصندوق استثمار

أنشأ وزير المالية الإسرائيلي السابق، موشيه كحلون، صندوق استثمار مشترك مع أحد أبرز أفراد العائلة الحاكمة في الإمارات، وفق قناة إسرائيلية، الأحد.

وذكرت قناة "12" (خاصة) أن كحلون، الذي اعتزل الحياة السياسية بعد الانتخابات الأخيرة في إسرائيل، سيترأس صندوق استثمار مشترك بين جهات حكومية في إسرائيل و"صندوق التقاعد الكبير" في الإمارات.

وأضافت أن كحلون نسج، خلال الشهور الأخيرة، علاقات متينة مع العائلة الحاكمة في الإمارات.

وأفادت بأنه "قام مؤخرًا بزيارة سرية طويلة إلى أبوظبي".

ولم تذكر القناة اسم الشريك الإماراتي لكحلون، واكتفت بالقول إنه أحد كبار أفراد العائلة الحاكمة وأحد كبار الأثرياء، وشغل في السابق منصب وزير العدل ومحافظ البنك المركزي ومناصب رفيعة أخرى.

ومن المتوقع أن يعلن صندوق الاستثمار، الذي أنشأه كحلون، عن استثمارات إماراتية ضخمة في إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في مجالات التكنولوجيا.

وكان كحلون وزيرا لقرابة 9 سنوات على فترتين، حيث تولى وزارة الاتصالات بين عامي 2009 و2013، ثم وزارة المالية من 2015 إلى 2020.

ووقعت أبوظبي وتل أبيب، خلال الأسابيع الأخيرة، اتفاقات ومذكرات تعاون كثيرة في مجالات متعددة.

ووقعت الإمارات والبحرين مع إسرائيل، في واشنطن منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات.

وقوبل ذلك برفض عربي شعبي واسع اعتبر هذه الخطوة "خيانة" للقضية الفلسطينية، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية.