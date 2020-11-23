وحيدا في المدرجات.. احتفال هستيري لبرازيلي بهدف فريقه (فيديو)

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لبرازيلي يحتفل بشكل هستيري وهو بمفرده بالمدرجات بهدف سجله فريقه في مرمى الفريق المنافس.

ويظهر المقطع الرجل وهو يجري بشكل مجنون في المدرجات الخالية وهو يلوح بقميصه ويرقص احتفالا بتسجيل الهدف.

Não tem como não amar o futebol brasileiro! Pega esse professor que estava suspenso e viu o time marcar um gol aos 52 minutos do 2º tempo! 🤣🤣🤣🤣 Esse é técnico raiz!!!!!!! pic.twitter.com/f7X07PajcE — SporTV (@SporTV) November 20, 2020

وقالت القناة التي نشرت المقطع إن الهدف جاء في الدقيقة 52 من الشوط الثاني.