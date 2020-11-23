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الأخبار|البرازيل

وحيدا في المدرجات.. احتفال هستيري لبرازيلي بهدف فريقه (فيديو)

(تويتر)
(تويتر)
23/11/2020

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لبرازيلي يحتفل بشكل هستيري وهو بمفرده بالمدرجات بهدف سجله فريقه في مرمى الفريق المنافس.

ويظهر المقطع الرجل وهو يجري بشكل مجنون في المدرجات الخالية وهو يلوح بقميصه ويرقص احتفالا بتسجيل الهدف.

وقالت القناة التي نشرت المقطع إن الهدف جاء في الدقيقة 52 من الشوط الثاني.

المصدر : خدمة سند
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