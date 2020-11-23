هروب جماعي من مطار صيني بعد اكتشاف حالتي إصابة بكورونا (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لهروب جماعي للمسافرين في مطار شنغهاي الصيني بعد اكتشاف حالتي إ إصابة بكورونا بين موظفي المطار.

🔴🇨🇳 Panique à l'aéroport de #Shanghai–#Pudong alors que le autorités ont annoncé la mise en quarantaine de 14 000 personnes présentent dans l'aéroport après la découverte de 2 cas positif de #COVID19. La foule a brisé un cordon de police pour échapper à la quarantaine. #Chine pic.twitter.com/I8heDOdd17 — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) November 22, 2020

Shanghai Pudong International Airport. Sudden announcement of mass COVID test/containment. Atmosphere is boiling hot. ( rumor says they cancelled the mandatory massive test out of fear of turmoil.) pic.twitter.com/wUZBYAnOQD — A Bass (@chanteur_sagi) November 22, 2020

وأظهرت المقاطع محاولة السلطات فرض حجر على آلاف الأشخاص لحين التأكد من سلامتهم وعدم حملهم للفيروس فيما تدافع الآلاف للهروب من تطبيق الحجر عليهم ولكسر الحاجز الذي وضعته الشرطة.

🔴🇨🇳 Moment où la foule brise le cordon de police pour échapper à la quarantaine imposée par les autorités à l'aéroport de #Shanghai–#Pudong. #COVID19 pic.twitter.com/E9EeBKVw79 — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) November 22, 2020

ومساء الأحد، دعا متخصصون في الصحة موظفي مطار بودنغ الدولي إلى موقف للسيارات من عدة طوابق للخضوع لفحص كوفيد-19، حيث أظهرت تسجيلات مصورة نشرتها سلطات شنغهاي الصحية على الإنترنت عشرات الأشخاص يتوافدون إلى المكان.

This was another look at last night’s temporary shut down and testing line at Shanghai Pudong airport. This part of the airport is relatively cooperative and peaceful. About 20,000 people involved. pic.twitter.com/2PTApBqAH5 — A Bass (@chanteur_sagi) November 23, 2020

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة إنه تم إجراء الفحص لأكثر من 17700 شخص بحلول صباح الاثنين في إطار التحرّك لفحص موظفي خدمة الشحن، مشيرة إلى أن نتائج أكثر من 11500 فحص جاءت سلبية حتى الآن.

وأعلنت السلطات عن ست حالات إصابة بكوفيد-19 لعدد من الموظفين الذين يتولون عمليات الشحن، من بينهم موظفين يعملان في خدمة الشحن في المطار أصيبا بالفيروس في وقت سابق هذا الشهر كانا دخلا حاوية قادمة من أمريكا الشمالية ونظّفاها من دون أن يضعا كمامات أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس إدارة مطار شنغهاي تشو جولونغ قوله إن موظفي خدمة الشحن الذين يعدون في الصفوف الأمامية سيخضعون لفحوص دورية مستقبلا بينما سيتم إعطاء لقاح كوفيد-19 لأولئك الذين يقومون بالوظائف عالية الخطورة، مشيرا إلى أن الأمر سيتم بشكل طوعي.

وأعلن مؤخرا عن تطعيم نحو مليون صيني ممن يسافرون إلى الخارج للعمل أو للدراسة بلقاحات تجريبية لكوفيد-19 منذ يوليو/ تموز الماضي.