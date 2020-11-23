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هروب جماعي من مطار صيني بعد اكتشاف حالتي إصابة بكورونا (فيديو)

(تويتر)
(تويتر)
23/11/2020

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لهروب جماعي للمسافرين في مطار شنغهاي الصيني بعد اكتشاف حالتي إ إصابة بكورونا بين موظفي المطار.

وأظهرت المقاطع محاولة السلطات فرض حجر على آلاف الأشخاص لحين التأكد من سلامتهم وعدم حملهم للفيروس فيما تدافع الآلاف للهروب من تطبيق الحجر عليهم ولكسر الحاجز الذي وضعته الشرطة.

ومساء الأحد، دعا متخصصون في الصحة موظفي مطار بودنغ الدولي إلى موقف للسيارات من عدة طوابق للخضوع لفحص كوفيد-19، حيث أظهرت تسجيلات مصورة نشرتها سلطات شنغهاي الصحية على الإنترنت عشرات الأشخاص يتوافدون إلى المكان.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة إنه تم إجراء الفحص لأكثر من 17700 شخص بحلول صباح الاثنين في إطار التحرّك لفحص موظفي خدمة الشحن، مشيرة إلى أن نتائج أكثر من 11500 فحص جاءت سلبية حتى الآن.

وأعلنت السلطات عن ست حالات إصابة بكوفيد-19 لعدد من الموظفين الذين يتولون عمليات الشحن، من بينهم موظفين يعملان في خدمة الشحن في المطار أصيبا بالفيروس في وقت سابق هذا الشهر كانا دخلا حاوية قادمة من أمريكا الشمالية ونظّفاها من دون أن يضعا كمامات أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس إدارة مطار شنغهاي تشو جولونغ قوله إن موظفي خدمة الشحن الذين يعدون في الصفوف الأمامية سيخضعون لفحوص دورية مستقبلا بينما سيتم إعطاء لقاح كوفيد-19 لأولئك الذين يقومون بالوظائف عالية الخطورة، مشيرا إلى أن الأمر سيتم بشكل طوعي.

وأعلن مؤخرا عن تطعيم نحو مليون صيني ممن يسافرون إلى الخارج للعمل أو للدراسة بلقاحات تجريبية لكوفيد-19 منذ يوليو/ تموز الماضي.

المصدر : الفرنسية + خدمة سند
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