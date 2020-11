هروب جماعي من مطار صيني بعد اكتشاف حالتي إصابة بكورونا (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لهروب جماعي للمسافرين في مطار شنغهاي الصيني بعد اكتشاف حالتي إ إصابة بكورونا بين موظفي المطار.

Shanghai Pudong International Airport. Sudden announcement of mass COVID test/containment. Atmosphere is boiling hot. ( rumor says they cancelled the mandatory massive test out of fear of turmoil.) pic.twitter.com/wUZBYAnOQD

وأظهرت المقاطع محاولة السلطات فرض حجر على آلاف الأشخاص لحين التأكد من سلامتهم وعدم حملهم للفيروس فيما تدافع الآلاف للهروب من تطبيق الحجر عليهم ولكسر الحاجز الذي وضعته الشرطة.

ومساء الأحد، دعا متخصصون في الصحة موظفي مطار بودنغ الدولي إلى موقف للسيارات من عدة طوابق للخضوع لفحص كوفيد-19، حيث أظهرت تسجيلات مصورة نشرتها سلطات شنغهاي الصحية على الإنترنت عشرات الأشخاص يتوافدون إلى المكان.

This was another look at last night’s temporary shut down and testing line at Shanghai Pudong airport. This part of the airport is relatively cooperative and peaceful. About 20,000 people involved. pic.twitter.com/2PTApBqAH5

