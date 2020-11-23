مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

وهدد مرتضى، الذي خسر لتوه انتخابات البرلمان في مصر، موسى بأنه يملك ضد الكثير، قائلا لأنصاره "كلهم مجاريح".

وقال مرتضى إن كل من يهاجمونه بعضهم لديه "تسجيلات جنسية ورشوة".

وتعرض مرتضى منصور مؤخرا لهجمات من جهات عدة بعدما كان مقربا من السلطة ولم تفلح معه أية محاولات سابقة لمقاضاته على تهديداته وتصريحاته المثيرة للجدل.

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية الشهر الماضي عزل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وإيقافه لمدة 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه(6408 دولار) ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي.

كما خسر مرتضى منصور مقعده في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أيضا الشهر الماضي.

محدش بيهاجم مرتضي وعايزينه يتعزل الا الاهلاويه لسبب نجاحه في نادي الزمالك وربنا يستر ع نادي الزمالك من كل الحاجات دي والله جمهور الزمالك نايم #مرتضي_منصور — Amr AL Magek (@amr_magek) November 22, 2020

#مرتضى_منصور: #أحمد_موسى حرامي وحتى السيساوية بيكرهوه وكلهم متعورين ولو اتكلمت هفضحهم!

اللهم اضرب الظالمين بالظالمين🤲 pic.twitter.com/yzgTMJbT7g — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) November 21, 2020

ربنا يهديك ويعطيك علي اد أعمالك ونيتك#مرتضي_منصور — عصام عبدالجواد (@p5rpPRsBI2E1vh6) November 22, 2020

#مرتضى_منصور

إذا اختلف اللصوص ⁦☝️⁩ظهرت المسروقات👌👌👌

وطفت ع السطح الاتهامات

وضاع بعد الإختلاف كل من ضاع وقت السرقة ..

المطحون وحده يتأثر ويضيع أكثر وأكثر

وعند آخر ضياع … تكون صحوته ..

أحذروا صحوة المطحون

ف والله لم يبقى له شيء يخاف عليه ويرجعه ✋ https://t.co/LPl5QvL9Ku — Taher Nour El-Din (@TaherNourElDen) November 23, 2020