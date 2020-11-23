البث الحي
الأخبار

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

23/11/2020

وهدد مرتضى، الذي خسر لتوه انتخابات البرلمان في مصر، موسى بأنه يملك ضد الكثير، قائلا لأنصاره "كلهم مجاريح".

وقال مرتضى إن كل من يهاجمونه بعضهم لديه "تسجيلات جنسية ورشوة".

وتعرض مرتضى منصور مؤخرا لهجمات من جهات عدة بعدما كان مقربا من السلطة ولم تفلح معه أية محاولات سابقة لمقاضاته على تهديداته وتصريحاته المثيرة للجدل.

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية الشهر الماضي عزل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وإيقافه لمدة 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه(6408 دولار) ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي.

كما خسر مرتضى منصور مقعده في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أيضا الشهر الماضي.

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

"ليلة سقوط مرتضى" يتصدر تويتر مصر

دشن نشطاء الأحد وسم “ليلة سقوط مرتضى” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ليتصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولا في مصر منذ أمس وحتى الآن بما يزيد على 99 ألف تغريدة.

9/11/2020
المزيد من الأخبار

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

فرنسا ترد على "تصريحات التهدئة" من أردوغان.. ماذا قالت؟

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (رويترز)

مصر.. انطلاق تدريب "سيف العرب" بمشاركة 6 دول عربية (فيديو)

التدريب مستمر حتى الخميس في قاعدة محمد نجيب العسكرية (مواقع التواصل الإجتماعي)

وزير إسرائيلي سابق يشارك عضوا بالعائلة الحاكمة في الإمارات بصندوق استثمار

وقعت أبوظبي وتل أبيب خلال الأسابيع الأخيرة اتفاقات ومذكرات تعاون كثيرة في مجالات متعددة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)

مصر.. استثناء الملاهي الليلية من قرارات الإغلاق (فيديو)

غلق المحال التجارية مبكرا سيؤثر على ملايين المصريين (غيتي - أرشيفية)