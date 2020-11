ليفربول يهزم ليستر بثلاثية نظيفة ويحقق رقما قياسيا جديدا (فيديو)

حقق فريق ليفربول رقمًا قياسيًا بخوضه 64 مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من دون هزيمة، بعد فوزه بثلاثية نظيفة على ليستر سيتي باستاد أنفيلد، الأحد.

ومنح هدف عكسي من جوني إيفانز وهدفان بضربتي رأس من ديوغو غوتا وروبرتو فيرمينو الفوز لفريق المدرب يورغن كلوب على سلفه بريندان رودجرز.

وبهذه النتيجة تساوى ليفربول حامل اللقب برصيد 20 نقطة مع توتنهام هوتسبير المتصدر، بينما يحتل ليستر المركز الرابع ولديه 18 نقطة متساويًا مع تشلسي صاحب المركز الثالث.

Roberto Firmino may have got his goal, but earlier on he came inches away from making it 3-0! Talk about fine margins! 📏#LIVLEI #beINPL 📺 HD11

Watch – https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/HdQQGMrI7z

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 22, 2020