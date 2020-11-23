ليفربول يهزم ليستر بثلاثية نظيفة ويحقق رقما قياسيا جديدا (فيديو)

حقق فريق ليفربول رقمًا قياسيًا بخوضه 64 مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من دون هزيمة، بعد فوزه بثلاثية نظيفة على ليستر سيتي باستاد أنفيلد، الأحد.

ومنح هدف عكسي من جوني إيفانز وهدفان بضربتي رأس من ديوغو غوتا وروبرتو فيرمينو الفوز لفريق المدرب يورغن كلوب على سلفه بريندان رودجرز.

وبهذه النتيجة تساوى ليفربول حامل اللقب برصيد 20 نقطة مع توتنهام هوتسبير المتصدر، بينما يحتل ليستر المركز الرابع ولديه 18 نقطة متساويًا مع تشلسي صاحب المركز الثالث.

Roberto Firmino may have got his goal, but earlier on he came inches away from making it 3-0! Talk about fine margins! 📏#LIVLEI #beINPL 📺 HD11 Watch – https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/HdQQGMrI7z — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 22, 2020

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 21 عندما وضع إيفانز، تحت ضغط من ساديو ماني، الكرة برأسه في مرمى فريقه عقب ركلة ركنية نفذها جيمس ميلنر.

ورد ليستر بهجمة مرتدة ذكية إذ مرر جيمي فاردي إلى هارفي بارنز الذي كان في موقع جيد لكن تسديدة الجناح الأيسر ذهبت خارج المرمى.

وأحرز غوتا هدف ليفربول الثاني بعدما أرسل آندي روبرتسون تمريرة عرضية جميلة من اليسار، قابلها غوتا عند القائم القريب بضربة رأس في الزاوية البعيدة.

وتصدى كاسبر شمايكل حارس ليستر لسلسلة من الفرص ليحرم أصحاب الأرض من زيادة النتيجة في الشوط الثاني، بينما سدد فيرمينو مرتين في القائم وأبعد دفاع ليستر محاولة أخرى للمهاجم البرازيلي من على خط المرمى.

انتصار يضعنا في الصدارة! 💪👏🔴#ليفربول_ليستر — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 22, 2020

وكوفئ فيرمينو، الذي سجل هدفين فقط في آخر 23 مباراة بالدوري الممتاز، على جهوده قبل أربع دقائق من النهاية بضربة رأس جيدة من ركلة ركنية أخرى نفذها ميلنر.