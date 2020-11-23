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الأخبار|الأرجنتين

لاعب يخنق منافسه في مباراة كرة قدم ودية بالأرجنتين (فيديو)

قبض دياز على رقبة لوسيرو بساعده لبضع ثوان فحاول الأخير تخليص نفسه لكنه لم يستطع حتى تدخل المزيد من اللاعبين لفصلهم (موافع التواصل)
قبض دياز على رقبة لوسيرو بساعده لبضع ثوان فحاول الأخير تخليص نفسه لكنه لم يستطع حتى تدخل المزيد من اللاعبين لفصلهم (موافع التواصل)
23/11/2020

شهدت إحدى المباريات الودية بين فريقي "فيرو" و"كوليجياليس" في الأرجنتين، واقعة اعتداء غريبة بين لاعبيْن اشتبكا على أرضية الملعب، ما دفع أحدهما لخنق منافسه بقوة، في لقطة أثارت استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي كونه كان لقاء وديا.

وحدثت واقعة الاعتداء في المباراة التحضيرية للناديين للموسم الجديد أول أمس السبت، في آخر دقيقة من الشوط الأول، حين التحم اللاعبان في محاولة استلام كرة عالية فسقطا على الأرض معا، فانقض لاعب فيرو "غابرييل دياز" على "مارتين لوسيرو" من كوليجياليس ليخنقه بذراعه.

ليس هذا فحسب، فقد قبض دياز على رقبة لوسيرو بساعده لبضع ثوان، فحاول الأخير تخليص نفسه، لكنه لم يستطع حتى تدخل المزيد من اللاعبين لفصلهما.

وبعد فض الاشتباك بينهما قام حكم المباراة بطردهما من الملعب.

وانتهى اللقاء بفوز الضيف كوليجياليس بهدف مقابل لا شيء للمضيف.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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