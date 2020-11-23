أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

عاد الأمريكي مايكل كنابنسكي إلى الحياة مرة أخرى بعد أن توقف قلبه لمدة 45 دقيقة كاملة إثر تجمده خلال جولة في إحدى الغابات.

وتم نقل كنابنسكي إلى المستشفى بعد العثور عليه متجمدا في حديقة ماونت رينييه الوطنية في ولاية واشنطن.

ونقل موقع "سي إن إن" عن جينيل بادولاك طبيبة وحدة العناية المركزة في مركز هاربورفيو الطبي قولها إن كنابنسكي كان "فاقدا للوعي وكان يعاني من انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم، وتوقف قلبه بعد وقت قصير من وصوله إلى غرفة الطوارئ، ولا توجد أية إصابات كبيرة".

وأضافت أنهم لجأوا لسحب الدم من الجسم، ثم تمريره عبر جهاز لتبديل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون قبل ضخه في الجسم مرة أخرى، وذلك بهدف تدفئة الجسم لدرجة حرارته الطبيعية، ومن ثم يعود القلب للعمل بشكل طبيعي، وهو ما حدث بعد 45 دقيقة.

وأعلنت عائلة كنابنسكي عن فقده قبل أيام، قبل أن تعثر عليه فرق إنقاذ من البحرية فاقدا للوعي.

ونشر غاري كنابنسكي، ابن عم مايكل، مقطع فيديو من محادثته معه عقب إفاقته، وكتب معلقا: "هذا مايكل الآن.. سيكون بخير".