مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

نجح مسن أمريكي في مطاردة تمساح تحت الماء، وأنقذ جروه ذي الثلاثة أشهر من بين فكي التمساح، في لحظة درامية سجلتها كاميرات المراقبة، في إحدى بحيرات ملعب غولف في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي التقط في أكتوبر الماضي، وتداوله عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، ريتشارد ويلبانكس (74 عاما) وهو يفتح فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا.

وعلقت ميليسا شيبس، من سكان الولاية، والتي نشرت المقطع عبر حسابها على تيك توك، على المقطع قائلة إن "تمشية الكلب في فلوريدا بجوار أي مسطح مائي هي مخاطرة نتحملها. الحياة البرية في فلوريدا ربما تكون متوحشة في بعض الأحيان".

وقال ويلبانكس في تصريحات لشبكة سي إن إن "كنا نسير بجوار البحيرة، وخرج التمساح من الماء مثل الصاروخ، لم أفكر أبدا في أن التمساح يمكن أن يكون بهذه السرعة، لقد كان سريعا للغاية".

وأضاف "زاد الأدرينالين في جسدي، وقفزت تلقائيا في الماء، ولم يكن حمل التمساح والخروج به صعبا، ولكن فتح فكيه لإفلات الجرو كان صعبا جدا".

من جانبها قالت ميريديث بود، من اتحاد الحياة البرية الأمريكي لـ موقع وينك الإخباري "إننا نعيش في منطقة طبيعية مشتركة، لا نريد أن نستسلم للحياة البرية، ولكن بدلا من ذلك، نريد الازدهار مع الحياة البرية في المناظر الطبيعية المشتركة".

واتفق ويلبانكس مع رأي بود، وقال إنه لا يريد إزالة التمساح من البركة ولا قتله، مؤكدا أن التماسيح "جزء من الطبيعة وجزء من حياتنا".

Man reaches into a Florida pond to rescue his dog from a alligator’s jaws

