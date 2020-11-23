تركيا تسجل أكبر حصيلة يومية للمصابين بفيروس كورونا

سجلت تركيا، الأحد، 139 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، ليرتفع الإجمالي إلى 12 ألفًا و358 حالة.

وأظهرت أحدث معطيات وزارة الصحة التركية، أن البلاد سجلت 6 آلاف و17 إصابة بكورونا، وهي أكبر حصيلة يومية للإصابة بفيروس كورونا؛ لترتفع الحصيلة إلى 446 ألفا و822 إصابة.

وارتفعت حصيلة المتعافين من كورونا إلى 374 ألفا و637 إثر تسجيل 3 آلاف و812 حالة شفاء.

وأجرت تركيا 155 ألفًا و516 اختبار للكشف عن كورونا، لترتفع حصيلة الاختبارات إلى 17 مليونًا و245 ألف و617 اختبار.

وفي معرض تعليقه على البيانات الجديدة، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة: "يجب علينا اتباع التدابير والقيود المفروضة بدقة للحصول على النتائج"، مشدّدًا على ضرورة الالتزام بقواعد نظافة اليدين وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي. ​​​​​​​

وعالميًّا، أصاب الفيروس التاجي، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي وحتى الآن، 58 مليونًا و857 ألفًا و78 شخصًا، وأودى بحياة مليون و392 ألفًا و14 مصابًا، في حين تعافت 40 مليونًا و701 ألفًا و199 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والأرجنتين، وكولومبيا، والمكسيك، وبيرو، وألمانيا، وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة، وإيطاليا وفرنسا.