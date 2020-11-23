بفعالية تصل لـ90%.. الإعلان عن لقاح ثالث ضد فيروس كورونا

تعززت الآمال، اليوم الإثنين، في انطلاق حملات تلقيح مكثفة ضد كوفيد-19 والتي يرتقب أن تبدأ قبل نهاية العام، مع إعلان المختبر البريطاني أسترازينيكا عن نتائج واعدة للقاح الذي يعمل على إنتاجه.

وطورت الشركة بالتعاون مع جامعة أوكسفورد لقاحاً فعالاً بنسبة 70% كمعدل، وصولاً إلى 90% في بعض الحالات، وفق النتائج الأولية للتجارب السريرية واسعة النطاق في المملكة المتحدة والبرازيل.

وهذه النتائج ليست واعدة بقدر تلك التي حققها تحالف فايزر وبيتونيك وشركة مودرنا الأمريكية، فقد تخطت فاعلية لقاحيهما نسبة 90%، إلا أن الشركة البريطانية استخدمت وسائل أكثر تقليدية في إعداد لقاحها ما يجعله أقل كلفة وأكثر سهولة للتخزين لانعدام الحاجة إلى حفظه في درجات حرارة منخفضة.

وقال المختبر البريطاني إنه سيقدم سريعاً نتائجه للسلطات للحصول على الضوء الأخضر الأولية لترويج لقاحه.

وبفضل "شبكة تزويد بسيطة"، سيكون اللقاح "متوفراً في كافة أنحاء العالم ومن السهل الحصول عليه"، كما أعلن المدير العام لأسترازينيكا باسكال سوريو.

وقالت الشركة البريطانية إنها حققت تقدماً في إنتاج 3 مليارات جرعة مقررة يفترض أن تكون متوفرة في 2021.

ويفترض أن تبدأ حملة التلقيح التي تشمل بدايةً العاملين في مجال الصحة والأشخاص الأكثر عرضة للخطر، منتصف ديسمبر/ كانون الأول في الولايات المتحدة ومطلع 2021 في أوربا، مع تكثف الجهود لإنتاج اللقاحات، والعمل على تجهيز وترخيص صيغ أخرى من اللقاح يجري إعدادها من قبل مختبرات أخرى.

ومن بين 48 لقاحاً يجري تطويرها حالياً في العالم، 11 فقط دخلت مرحلة التجارب الثالثة، والأخيرة قبل الحصول على موافقة السلطات بحسب منظمة الصحة العالمية.

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

وفي انتظار وصول اللقاح، تبقى الإجراءات الاحترازية هي السلاح الوحيد في مواجهة الوباء الذي يواصل التفشي من دون هوادة في عدة مناطق في العالم لا سيما في الولايات المتحدة.

في الولايات المتحدة، تعتزم السلطات بدء حملة التطعيم منتصف ديسمبر/ كانون الأول، أملاً في الوصول إلى مناعة جماعية بحلول الربيع.

وستطلق هذه الحملة فور حصول اللقاح على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، كما أعلن الأحد منصف السلاوي، المسؤول في العملية الحكومية الخاصة باللقاحات في الولايات المتحدة.

ويواصل الوباء تفشيه في الولايات المتحدة مع تسجيل 160 ألف إصابة جديدة الأحد خلال 24 ساعة وفق جامعة جونز هوبكينز.

ويبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 12 مليوناً والوفيات 257 ألفاً.

وفي العالم، أسفر الوباء عن وفاة ما لا يقل عن 1,381,915 شخصاً، منذ أن أبلغ مكتب منظمة الحصة العالمية في الصين عن ظهوره أواخر ديسمبر/ كانون الأول، حسب تعداد لوكالة فرانس برس الأحد.

وأحصيت أكثر من 58,165,460 إصابة في العالم منذ ظهر الوباء، بينها 37,053,500 تعتبر الآن أنها تماثلت للشفاء.