بتهمة الإساءة للمصريين.. محاكمة عاجلة لمحمد رمضان

قالت مواقع وصحف مصرية إن محكمة في العاصمة القاهرة قررت بدء محاكمة الممثل محمد رمضان بتهمة "الإساءة للشعب المصري"، بعد نشر صور له مع شخصيات إسرائيلية مشهورة خلال وجوده في الإمارات.

وأضافت المواقع أن المحامي "طارق محمود" رفع دعوى قضائية على خلفية تداول صور الممثل مع أشخاص إسرائيليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن المحامي طالب نقابة الممثلين المصرية "بإحالة الممثل للتحقيق الفوري واتخاذ إجراءات تأديبية رادعة ضده وشطبه من النقابة".

وتواصلت الانتقادات للممثل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على خلفية نشر الصور.

وتصدر وسم (#محمد رمضان نمبر 1 يا حاقدين) ما يتداوله المصريون عبر تلك الوسائل.

وقال مغردون إن الممثل نفسه يقف وراءه، في محاولة منه للدفاع عن نفسه إزاء الوسوم الأخرى التي تصدرت مثل (#محمد رمضان صهيوني) و(#قاطعوا محمد رمضان).

بيقولك يهمنى الانسان ولو ملوش عنوان

المتخلف مايعرفش ان كل انسان له عنوان

عنوانه وطنه أو مبدأه أو إنسانيته

انما انت عنوانك هم اشباهك فلا جديد يذكر🧹🧹🧹 #محمد_رمضان_نمبر1_ياحاقدين pic.twitter.com/exrkDRqYYG — hameed (@Hameed76Hameed) November 23, 2020

إلا أن كثير من المغردين استغلوا الوسم الجديد لانتقاد رمضان واستمرار شن الهجوم عليه إزاء ما وصفوه بالتطبيع العلني مع إسرائيل، والاستخفاف بمتابعيه عندما زعم أنه لا يعرف كل من يريد التصوير معه.

كما قام الممثل المصري بتغيير صورة صفحته الشخصية على فيسبوك إلى صورة العلم الفلسطيني.

من جانبها دعت نقابة المهن التمثيلية بمصر إلى اجتماع طارئ لاتحاد النقابات الفنية لبحث الأزمة.

وقال نقيب الممثلين بمصر أشرف زكي، في تصريحات إعلامية "رمضان لم يكن يعرف هوية من يلتقط معهم الصور، حسب حديث دار بيننا".

ونفى رمضان معرفته بالشخصيات التي التقط معها الصور.

وكتب الإماراتي حمد المزروعي على تويتر أن رمضان لم يكن يعرف أن من يلتقط معه الصورة إسرائيلي.

لقول كلمة الحق الفنان محمد رمضان لم يكن يعلم ان الفنان الذي التقط الصورة معه من الجنسية الاسرائلية لـ التوضيح … — حمد المزروعي (@uae_3G) November 23, 2020

ورغم توقيع مصر وإسرائيل معاهدة للسلام عام 1979، لا تزال نقابات مهنية وقطاعات شعبية واسعة في مصر ترفض التطبيع مع إسرائيل بشكل قاطع.