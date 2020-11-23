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بتهمة الإساءة للمصريين.. محاكمة عاجلة لمحمد رمضان

23/11/2020

قالت مواقع وصحف مصرية إن محكمة في العاصمة القاهرة قررت بدء محاكمة الممثل محمد رمضان بتهمة "الإساءة للشعب المصري"، بعد نشر صور له مع شخصيات إسرائيلية مشهورة خلال وجوده في الإمارات.

وأضافت المواقع أن المحامي "طارق محمود" رفع دعوى قضائية على خلفية تداول صور الممثل مع أشخاص إسرائيليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن المحامي طالب نقابة الممثلين المصرية "بإحالة الممثل للتحقيق الفوري واتخاذ إجراءات تأديبية رادعة ضده وشطبه من النقابة".

وتواصلت الانتقادات للممثل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على خلفية نشر الصور.

وتصدر وسم (#محمد رمضان نمبر 1 يا حاقدين) ما يتداوله المصريون عبر تلك الوسائل.

وقال مغردون إن الممثل نفسه يقف وراءه، في محاولة منه للدفاع عن نفسه إزاء الوسوم الأخرى التي تصدرت مثل (#محمد رمضان صهيوني) و(#قاطعوا محمد رمضان).

إلا أن كثير من المغردين استغلوا الوسم الجديد لانتقاد رمضان واستمرار شن الهجوم عليه إزاء ما وصفوه بالتطبيع العلني مع إسرائيل، والاستخفاف بمتابعيه عندما زعم أنه لا يعرف كل من يريد التصوير معه.

كما قام الممثل المصري بتغيير صورة صفحته الشخصية على فيسبوك إلى صورة العلم الفلسطيني.

من جانبها دعت نقابة المهن التمثيلية بمصر إلى اجتماع طارئ لاتحاد النقابات الفنية لبحث الأزمة.

وقال نقيب الممثلين بمصر أشرف زكي، في تصريحات إعلامية "رمضان لم يكن يعرف هوية من يلتقط معهم الصور، حسب حديث دار بيننا".

ونفى رمضان معرفته بالشخصيات التي التقط معها الصور.

وكتب الإماراتي حمد المزروعي على تويتر أن رمضان لم يكن يعرف أن من يلتقط معه الصورة إسرائيلي.

ورغم توقيع مصر وإسرائيل معاهدة للسلام عام 1979، لا تزال نقابات مهنية وقطاعات شعبية واسعة في مصر ترفض التطبيع مع إسرائيل بشكل قاطع.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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