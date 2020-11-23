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السيسي: مصر تتطلع للتعاون مع الشركات الفرنسية

(أرشيف ـ رويترز)
(أرشيف ـ رويترز)
23/11/2020

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، على تطلع مصر للتعاون البناء مع الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي لرئيس شركة "أورانج" العالمية للاتصالات، ستيفان ريتشارد، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكبار مسئولي الشركة في مصر وعلى المستوى الإقليمي، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن اللقاء تناول التعاون المشترك مع شركة "أورانج العالمية" في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى استعراض سبل تعزيز التعاون مع شركة "أورانج" وزيادة استثماراتها في مجالات خدمات الاتصالات، والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن الذكية، وإتاحة الخدمات الذكية.
وفي مصر لا يزال وسم (#مقاطعة المنتجات الفرنسية) يتصدر قائمة الوسوم الأعلى تداولا وسط إصرار الكثيرين على مواصلة المقاطعة.
وكانت تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دافع فيها عن الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد، قد أثارت غضب المسلمين في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية.
وشهدت فرنسا خلال الأسابيع الماضي نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، على واجهات بعض المباني.
وقال ماكرون في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة للإسلام)، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.
وحثت فرنسا دول الشرق الأوسط على منع شركات التجزئة من مقاطعة منتجاتها، معتبرة أنها صادرة من "أقلية راديكالية".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة أنباء الشرق الأوسط

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