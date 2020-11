وزير الخارجية السعودي ينفي لقاء ولي العهد مسؤولين إسرائيليين

نفى وزير الخارجية السعودي السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليوم الإثنين في تغريدة على حسابه على موقع تويتر لقاء ولي العهد محمد بن سلمان بمسؤولين إسرائيليين أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي للسعودية.

وكتب الوزير فيصل بن فرحان: " شاهدت تقارير إخبارية عن لقاء مزعوم بين سمو ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. لم يحدث مثل هذا الاجتماع. المسؤولون الحاضرون فقط كانوا أمريكيين وسعوديين".

I have seen press reports about a purported meeting between HRH the Crown Prince and Israeli officials during the recent visit by @SecPompeo. No such meeting occurred. The only officials present were American and Saudi.

