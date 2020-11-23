البث الحي
الأخبار|السعودية

وزير الخارجية السعودي ينفي لقاء ولي العهد مسؤولين إسرائيليين

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)
23/11/2020

نفى وزير الخارجية السعودي السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليوم الإثنين في تغريدة على حسابه على موقع تويتر لقاء ولي العهد محمد بن سلمان بمسؤولين إسرائيليين أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي للسعودية.

وكتب الوزير فيصل بن فرحان: " شاهدت تقارير إخبارية عن لقاء مزعوم بين سمو ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. لم يحدث مثل هذا الاجتماع. المسؤولون الحاضرون فقط كانوا أمريكيين وسعوديين".

كانت هيئة البث الإسرائيلية أعلنت قيام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهوبزيارة للمملكة العربية السعودية أمس (الأحد) ولقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن اللقاء عقد في مدينة نيوم غربي المملكة، بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
ونقلت هيئة البث عن مصدر رسمي أن رئيس الموساد يوسي كوهين رافق نتنياهو في الزيارة.
وأضاف المصدر أن الطائرة التي أقلت رئيس الوزراء أقلعت من إسرائيل ما بين الخامسة والثامنة مساءً تحت اسم شركة من سان مورينو، وعادت إلى مطار بن غوريون الدولي عند منتصف الليلة الماضية.
وكان وزير الخارجية السعودي قال في تصريحات صحفية إن الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل لكن "ينبغي أولا إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة.".
ووقعت كل من الإمارات والبحرين، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، في البيت الأبيض، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الفلسطينيين.
وفي 23 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السودانية الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا."

المصدر : الجزيرة مباشر + هيئة البث الإسرائيلي

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

الكشف عن منظومة اتصالات جديدة للجيش التركي.. هذه قدراتها (صور)

يمكن للمنظومة أن توفر الخدمة لـ150 مستخدما في آن واحد مع الحفاظ على ميزة التشفير بين الأطراف المتراسلة (الأناضول)

بتهمة الإساءة للمصريين.. محاكمة عاجلة لمحمد رمضان

لاعب يخنق منافسه في مباراة كرة قدم ودية بالأرجنتين (فيديو)

قبض دياز على رقبة لوسيرو بساعده لبضع ثوان فحاول الأخير تخليص نفسه لكنه لم يستطع حتى تدخل المزيد من اللاعبين لفصلهم (موافع التواصل)

إثر اغتيال والده.. نجل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية تحت حماية المخابرات الأمريكية

نظراً لصلة القرابة يعدّ "هان سول" من المرشحين لزعامة كوريا الشمالية في حال شهدت تغيراً في الحكم (رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)