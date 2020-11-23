وزير الخارجية السعودي ينفي لقاء ولي العهد مسؤولين إسرائيليين

نفى وزير الخارجية السعودي السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليوم الإثنين في تغريدة على حسابه على موقع تويتر لقاء ولي العهد محمد بن سلمان بمسؤولين إسرائيليين أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي للسعودية.

وكتب الوزير فيصل بن فرحان: " شاهدت تقارير إخبارية عن لقاء مزعوم بين سمو ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. لم يحدث مثل هذا الاجتماع. المسؤولون الحاضرون فقط كانوا أمريكيين وسعوديين".

I have seen press reports about a purported meeting between HRH the Crown Prince and Israeli officials during the recent visit by @SecPompeo. No such meeting occurred. The only officials present were American and Saudi. — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) November 23, 2020

كانت هيئة البث الإسرائيلية أعلنت قيام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهوبزيارة للمملكة العربية السعودية أمس (الأحد) ولقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن اللقاء عقد في مدينة نيوم غربي المملكة، بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

ونقلت هيئة البث عن مصدر رسمي أن رئيس الموساد يوسي كوهين رافق نتنياهو في الزيارة.

وأضاف المصدر أن الطائرة التي أقلت رئيس الوزراء أقلعت من إسرائيل ما بين الخامسة والثامنة مساءً تحت اسم شركة من سان مورينو، وعادت إلى مطار بن غوريون الدولي عند منتصف الليلة الماضية.

وكان وزير الخارجية السعودي قال في تصريحات صحفية إن الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل لكن "ينبغي أولا إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة.".

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، في البيت الأبيض، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الفلسطينيين.

وفي 23 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السودانية الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا."