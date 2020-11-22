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روسيا تقول إن لقاحها ضد كورونا أرخص من "فايزر" ومودرنا" الأمريكييْن

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)
لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)
22/11/2020

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن سعر لقاح "سبوتنيكV" المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي يتم تطويره في البلاد، سيكون أرخص من اللقاحات الأمريكية.
وأوضح بيان للصندوق، الأحد، أنه سيتم الإعلان عن سعر اللقاح الروسي، الذي يطوره مركز "غاماليا" الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة الحكومي، الأسبوع المقبل.
وأشار البيان إلى أن سعر اللقاح الروسي "سبوتنيك V" سيكون أقل من أسعار اللقاحات الأمريكية، التي قال إنها ستتراوح بين 20 و37 دولارا تقريبا.
وسجلت وزارة الصحة الروسية اللقاح ضد كوفيد-19 في 11 أغسطس/ آب الماضي، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك V" وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "غامالي" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر المحلي.
وأعلنت الوزارة بدء توزيع أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" على الأقاليم الروسية.
والأربعاء الماضي، أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية، ارتفاع فعالية لقاحها ضد الإصابة بكورونا، والذي أنتجته بالتعاون مع شركة "بيونتيك" الألمانية إلى 95 في المئة بعدما كشفت الأسبوع الماضي عن فعالية اللقاح بنسبة 90 في المئة فقط.

فيما قالت شركة "مودرنا" الأمريكية، الإثنين، إن النتائج الأولية للقاحها ضد كورونا "أثبت فعاليته بنسبة 94.5 في المئة.

وبلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا، نحو مليونين و30 ألف شخص، بعد تسجيل أكثر من 24 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للمركز الروسي لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد، الأحد، أن حصيلة الوفيات بلغت 36 ألفا و179 وفاة، عقب تسجيل 401 وفاة جديدة.

وأشار البيان إلى ارتفاع حصيلة المتعافين إلى مليون و595 ألفا و443، إثر تسجيل 18 ألفا و8 حالات شفاء جديدة.

المصدر : الأناضول
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