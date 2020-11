احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

تفاعل لبنانيون وفلسطينيون على منصات التواصل مع مقطع فيديو لجندي من الجيش اللبناني أشهر قاذف "آر بي جي" أمام دبابة عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأظهر المقطع جنديًا بالجيش اللبناني يشهر قذيفة بوجه الدبابة الإسرائيلية، بالتزامن مع تصوير تقرير إعلامي للقناة (13) العبرية.

وكان التقرير يشمل تحرك دباباتين إسرائيليتين مقابل الجيش اللبناني وقوات اليونيفل قرب العديسة على الحدود اللبنانية، واعتلى مراسل ومصور القناة الدبابة.

ومع وصول فرقة من الجيش اللبناني مجهزة بقذائف الـ "آر بي جي" خلال مرور الدبابة الإسرائيلية من طراز Mark 4 الأكثر تحصينًا وتطورًا في العالم، أشهر الجندي القاذف المضاد للدبابات نحوها.

واحتفى رواد منصات التواصل بما اعتبروه شجاعة تستحق الإطراء واعتبروها "صورة لعيد الاستقلال الحقيقي".

وعقّب مغردون بتوجيه التحية للجندي اللبناني، وللفعل المقاوم في لبنان أيّا كان مصدره، فيما قال آخرون إن المشهد لا يعني شيئًا في الواقع وأنه مجرد تصوير وليس أكثر.

Video: Lebanese solider pointing his RPG at IDF tank positioned at Lebanon/Israel borders-Blue Line. pic.twitter.com/K83iEEHkls

من جهته، كتب الصحفي اللبناني علي شعيب: "فقدان الثقة بالجيش الصهيوني، وصل إلى حدٍّ المخاطرة بتصوير فيلم دعائي؛ لتحرك دباباتين مقابل الجيش اللبناني واليونيفل بين مستعمرة (مسكفعام) والعديسة أثناء حالة التأهب".

وأضاف: "ظهرت وضعية الخائف للجنود الذين سيفتحون البوابة رغم الدخان الكثيف قبل تراجعهم للاختباء خلف الأشجار".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا شديدًا، منذ شهر يوليو/ تموز الماضي، بعد استهداف طائرات إسرائيلية لمطار دمشق الدولي، وهو ما أدى لمقتل أحد عناصر حزب الله.

وهدّد الحزب في أكثر من مناسبة بالرد على مقتل رجله بشكل مباشر وواضح عبر استهداف الجنود الإسرائيليين على الحدود.

Incredible photo taken on the Israel-Lebanon border yesterday, showing a Lebanese soldier pointing an RPG at an Israeli Occupation Force armored tank.

(via Quds News) pic.twitter.com/u2FUERuYKn

— CJ Werleman (@cjwerleman) November 22, 2020