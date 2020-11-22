احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

تفاعل لبنانيون وفلسطينيون على منصات التواصل مع مقطع فيديو لجندي من الجيش اللبناني أشهر قاذف "آر بي جي" أمام دبابة عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأظهر المقطع جنديًا بالجيش اللبناني يشهر قذيفة بوجه الدبابة الإسرائيلية، بالتزامن مع تصوير تقرير إعلامي للقناة (13) العبرية.

وكان التقرير يشمل تحرك دباباتين إسرائيليتين مقابل الجيش اللبناني وقوات اليونيفل قرب العديسة على الحدود اللبنانية، واعتلى مراسل ومصور القناة الدبابة.

ومع وصول فرقة من الجيش اللبناني مجهزة بقذائف الـ "آر بي جي" خلال مرور الدبابة الإسرائيلية من طراز Mark 4 الأكثر تحصينًا وتطورًا في العالم، أشهر الجندي القاذف المضاد للدبابات نحوها.

واحتفى رواد منصات التواصل بما اعتبروه شجاعة تستحق الإطراء واعتبروها "صورة لعيد الاستقلال الحقيقي".

وعقّب مغردون بتوجيه التحية للجندي اللبناني، وللفعل المقاوم في لبنان أيّا كان مصدره، فيما قال آخرون إن المشهد لا يعني شيئًا في الواقع وأنه مجرد تصوير وليس أكثر.

Video: Lebanese solider pointing his RPG at IDF tank positioned at Lebanon/Israel borders-Blue Line. pic.twitter.com/K83iEEHkls — Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) November 21, 2020

من جهته، كتب الصحفي اللبناني علي شعيب: "فقدان الثقة بالجيش الصهيوني، وصل إلى حدٍّ المخاطرة بتصوير فيلم دعائي؛ لتحرك دباباتين مقابل الجيش اللبناني واليونيفل بين مستعمرة (مسكفعام) والعديسة أثناء حالة التأهب".

وأضاف: "ظهرت وضعية الخائف للجنود الذين سيفتحون البوابة رغم الدخان الكثيف قبل تراجعهم للاختباء خلف الأشجار".

فقدان الثقة بالجيش الصهيوني ، وصل الى حدٍّ المخاطرة بتصوير فيلم دعائي لتحرك دباباتين مقابل الجيش اللبناني و #اليونيفل بين مستعمرة "مسكفعام" و #العديسة أثناء حالة التأهب

في التقرير ظهرت وضعية الخائف للجنود الذين سيفتحون البوابة رغم الدخان الكثيف قبل تراجعهم للإختباء الأشجار pic.twitter.com/XD0vQe6pG0 — علي شعيب 🇱🇧 2️⃣ (@ali_choeib1970) November 21, 2020

العدو إستغل تواجد قوات #اليونيفيل وانتشار #الجيش_اللبناني جنوب #العديسة ليستقل مراسل ومصور "قناة 13 العبرية" دبابة ميركافا لإجراء استعراضٍ وتصوير فيلم دعائي لرفع المعنويات بتاريخ 10/11/2020 وقام ببثه اليوم علما انه لم يظهر أي جندي صهيوني في المكان الا قائد الدبابة للزوم المقابلة https://t.co/wJIkrf1q1m pic.twitter.com/tH1S4J1DCq — علي شعيب 🇱🇧 2️⃣ (@ali_choeib1970) November 21, 2020

حتى حركة برج الدبابة كانت لزوم التصوير

القائد يأتمر بإشارة من المصور !! كل ذلك خدمة للفيلم الدعائي الهادف إلى استعادة الثقة بالجيش الصهيوني !! https://t.co/wJIkrf1q1m pic.twitter.com/W4LN9TgOdk — علي شعيب 🇱🇧 2️⃣ (@ali_choeib1970) November 21, 2020

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا شديدًا، منذ شهر يوليو/ تموز الماضي، بعد استهداف طائرات إسرائيلية لمطار دمشق الدولي، وهو ما أدى لمقتل أحد عناصر حزب الله.

وهدّد الحزب في أكثر من مناسبة بالرد على مقتل رجله بشكل مباشر وواضح عبر استهداف الجنود الإسرائيليين على الحدود.

النتيجة التقرير اظهر عجز الجيش امام مستوطنيه فبدلا من ارسال الطمأنينة وتهدئة سكان مستوطنات الشمال ..كان التقرير يظهر خوف من يقوم بحمايتهم امام جندي لبناني واحد يحمل قاذفة R.P.G — ☭Abu Yasser🇵🇸☭ (@618mohammad1995) November 21, 2020

Incredible photo taken on the Israel-Lebanon border yesterday, showing a Lebanese soldier pointing an RPG at an Israeli Occupation Force armored tank. (via Quds News) pic.twitter.com/u2FUERuYKn — CJ Werleman (@cjwerleman) November 22, 2020

جُندي من الجيش اللبناني يُوجه قاذف RPG في وجه دبابة تتبع لجيش الاحتلال على حدود فلسطين المحتلة مع لبنان. pic.twitter.com/xZiDOTSB7W — شجاعية (@shejae3a) November 21, 2020

صلابة هذا العسكري في الجيش اللبناني بسلاحه المتواضع RBG بمواجهة هذه الدبابة الإسرائيلية، لأنه يعلم أن خلفه رجال الرجال في المقاومة ينتظرون الأمر منه لإحراقها بالكورنيت ومن بداخلها..

هذا هو #عيد_الاستقلال❤! pic.twitter.com/h5G1FJgZIN — # M7amad ~ (@mhmd366344) November 21, 2020

هؤلاء هم الأحرار وواجهة الأمة ✌️✌️💪 وجهًا لوجه.. جندي لبناني يصوّب قاذف "RPG" نحو دبابة إسرائيلية على الحدود مع فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/T9R0KPNHbs — معتز أبوريدة _غزة 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) November 21, 2020