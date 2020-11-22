البث الحي
الأخبار

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)
الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)
22/11/2020

تفاعل لبنانيون وفلسطينيون على منصات التواصل مع مقطع فيديو لجندي من الجيش اللبناني أشهر قاذف "آر بي جي" أمام دبابة عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأظهر المقطع جنديًا بالجيش اللبناني يشهر قذيفة بوجه الدبابة الإسرائيلية، بالتزامن مع تصوير تقرير إعلامي للقناة (13) العبرية.

وكان التقرير يشمل تحرك دباباتين إسرائيليتين مقابل الجيش اللبناني وقوات اليونيفل قرب العديسة على الحدود اللبنانية، واعتلى مراسل ومصور القناة الدبابة.

ومع وصول فرقة من الجيش اللبناني مجهزة بقذائف الـ "آر بي جي" خلال مرور الدبابة الإسرائيلية من طراز Mark 4 الأكثر تحصينًا وتطورًا في العالم، أشهر الجندي القاذف المضاد للدبابات نحوها.

واحتفى رواد منصات التواصل بما اعتبروه شجاعة تستحق الإطراء واعتبروها "صورة لعيد الاستقلال الحقيقي".

وعقّب مغردون بتوجيه التحية للجندي اللبناني، وللفعل المقاوم في لبنان أيّا كان مصدره، فيما قال آخرون إن المشهد لا يعني شيئًا في الواقع وأنه مجرد تصوير وليس أكثر.

من جهته، كتب الصحفي اللبناني علي شعيب: "فقدان الثقة بالجيش الصهيوني، وصل إلى حدٍّ المخاطرة بتصوير فيلم دعائي؛ لتحرك دباباتين مقابل الجيش اللبناني واليونيفل بين مستعمرة (مسكفعام) والعديسة أثناء حالة التأهب".

وأضاف: "ظهرت وضعية الخائف للجنود الذين سيفتحون البوابة رغم الدخان الكثيف قبل تراجعهم للاختباء خلف الأشجار".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا شديدًا، منذ شهر يوليو/ تموز الماضي، بعد استهداف طائرات إسرائيلية لمطار دمشق الدولي، وهو ما أدى لمقتل أحد عناصر حزب الله.

وهدّد الحزب في أكثر من مناسبة بالرد على مقتل رجله بشكل مباشر وواضح عبر استهداف الجنود الإسرائيليين على الحدود.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من الأخبار

أبي أحمد يمهل قوات تيغراي 72 ساعة

رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد (رويترز)

أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة "الأجواء المفتوحة" الدفاعية

ترمب ينسحب من اتفاقية الأجواء المفتوحة (روتيرز)

تركيا تسجل أكبر حصيلة يومية للمصابين بفيروس كورونا

الشرطة التركية تتابع الالتزام بمتطلبات الوقاية من فيروس كورونا (روتيرز)

أردوغان: تركيا ترى نفسها جزءا من أوربا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

حارس بايرن ليفركوزن يسجل هدفا في مرماه بخطأ كوميدي (فيديو)

(فيسبوك)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)