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تويتر يسلم الحساب الرسمي للرئيس إلى بايدن يوم تنصيبه

صورة لحساب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على موقع تويتر(غيتي)
صورة لحساب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على موقع تويتر(غيتي)
22/11/2020

أكد موقع تويتر أنه سيسلم الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي إلى جو بايدن يوم تنصيبه، حتى وإن لم يقر الرئيس الحالي دونالد ترمب بهزيمته في الانتخابات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن موقع تويتر قوله في بيان إن "تويتر يستعد بشكل نشط لدعم انتقال حسابات البيت الأبيض المؤسساتية في 20 يناير/كانون الثاني 2021".

وأضاف "كما فعلنا عند انتقال منصب الرئاسة في 2017، تتم هذه العملية بالتشاور عن قرب مع إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية".

وسيتم بموجب العملية أرشفة جميع التغريدات الموجودة على حساب الرئيس والسيدة الأولى ونائب الرئيس وغيرها من الحسابات الرسمية.

وسيتم تصفير الحسابات تماما ونقلها إلى بايدن وزوجته وأعضاء إدارته يوم التنصيب.

واعتمد ترمب، الذي لم يعترف بعد بهزيمته في انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني، على تويتر بشكل كبير لبناء موقعه كسياسي ونشر مواقفه والإعلان عن سياساته لاحقا كرئيس، على الرغم من أنه يستخدم عادة حسابه الشخصي الذي يتابعه 88 مليون مشترك مقارنة بـ32 مليونا يتابعون حساب الرئيس الرسمي.

وعلى غرار حساب البيت الأبيض وحسابات أخرى رسمية، يُستعمل الحساب الرسمي للرئيس أساسا لإعادة نشر تغريدات ترمب التي يرسلها على حسابه الشخصي.

وأضاف تويتر منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة رسائل تحذير على العديد من التغريدات التي نشرها ترمب بينما يواصل الأخير تأكيد انتصاره والإصرار على أن فوز بايدن كان نتيجة تزوير واسع النطاق، من دون أن يقدم أدلة واضحة على ذلك.

من جهته لا يستعمل جو بايدن تويتر بالقدر نفسه، إذ نشر أقل من 7 آلاف تغريدة لمشتركيه الذين يبلغ عددهم 19 مليونا، في مقابل 58 ألف تغريدة نشرها ترمب.

المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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