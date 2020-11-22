كلب يقتحم مباراة كرة قدم ويخطف الكرة من اللاعبين (صور)

توقفت إحدى مباريات كرة القدم الودية في تونس، أمس السبت، بين فريقي حمام الأنف ومستقبل المرسى، عقب اقتحام كلب لأرضية الملعب، في لقطة طريفة لا تحدث كثيرا في الملاعب.

وحاول لاعبو الفريقين إخراج الكلب من الملعب، كما يبدو من الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه بقي لمدة يركض خلف الكرة ليأخذها، ثم خطفها من اللاعبين من على خط التماس، ومزقها بأنيابه.

وظهر الكلب في صور أخرى بعد خروجه من الملعب وهو ما يزال محتفظا بالكرة الممزقة بين أنيابه رافضًا تركها، فيما اضطر اللاعبون إلى استبدالها بكرة أخرى لاستئناف المباراة.