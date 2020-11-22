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تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)
قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)
22/11/2020

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقاطع فيديو مسربة من داخل أحد قصور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحت الإنشاء في منطقة العلمين شمالي البلاد.

ونشر الإعلامي معتز مطر في برنامجه على قناة الشرق التسريب الذي قال إنه من داخل أحد قصور الرئاسة في مدينة العلمين.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو المسربة بناء بيوت للكلاب على مساحة واسعة ملحقة بالقصر، يوجد بداخلها حمامات مخصصة لهم بالإضافة إلى مغاطس، كما تحتوي أيضا على غرفة مخصصة لطبيبهم الخاص.

 

 

 

هذه المشاهد المسربة أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل في مصر واحتل وسم #بيت_كلب_السيسي صدارة موقع تويتر، ليل السبت.

وسخر متابعون من حرص السيسي على بناء بيوت بهذه المساحات لتربية الكلاب داخل قصوره، في الوقت الذي تستمر فيه معاناة الفقراء في مصر، وكثير منهم مهدد بهدم بيته بسبب قانون التصالح.

وقارن مغردون بين مشاهد بيوت الكلاب في القصر الرئاسي وبين غرق شوارع بعض المحافظات خلال اليومين الماضيين، لاسيما محافظة الإسكندرية، بفعل الأمطار، وعدم اكتراث المسؤولين لغرق الكثير من المنازل، وتعرض الكثيرين لخطر الموت بالماس الكهربائي في الشوارع.

كما قارن آخرون وضع السجون المصرية المكتظة بالمعتقلين والرفاهية التي يتمتع بها الكلاب التي يربيها السيسي في قصوره.

وكان المقاول والفنان المصري محمد علي، في بداية ظهوره على الساحة السياسية، كشف تفاصيل بناء قصور رئاسية ضخمة بمئات الملايين من الجنيهات.

ومنذ عدة أشهر أذاع اليوتيوبر عبد الله الشريف مشاهد مسربة من داخل قصور رئاسية يتم تتشييدها على مساحات شاسعة بمنطقة العلمين الجديدة.

كل ذلك أثار ضجة كبيرة حينها، ما دعا الرئيس السيسي للتصريح بأنه بالفعل يبني قصورا رئاسية، وأنه مستمر في البناء، وأن هذا ليس من أجله بل من أجل مصر.

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