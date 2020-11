تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقاطع فيديو مسربة من داخل أحد قصور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحت الإنشاء في منطقة العلمين شمالي البلاد.

ونشر الإعلامي معتز مطر في برنامجه على قناة الشرق التسريب الذي قال إنه من داخل أحد قصور الرئاسة في مدينة العلمين.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو المسربة بناء بيوت للكلاب على مساحة واسعة ملحقة بالقصر، يوجد بداخلها حمامات مخصصة لهم بالإضافة إلى مغاطس، كما تحتوي أيضا على غرفة مخصصة لطبيبهم الخاص.

هذه المشاهد المسربة أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل في مصر واحتل وسم #بيت_كلب_السيسي صدارة موقع تويتر، ليل السبت.

وسخر متابعون من حرص السيسي على بناء بيوت بهذه المساحات لتربية الكلاب داخل قصوره، في الوقت الذي تستمر فيه معاناة الفقراء في مصر، وكثير منهم مهدد بهدم بيته بسبب قانون التصالح.

وقارن مغردون بين مشاهد بيوت الكلاب في القصر الرئاسي وبين غرق شوارع بعض المحافظات خلال اليومين الماضيين، لاسيما محافظة الإسكندرية، بفعل الأمطار، وعدم اكتراث المسؤولين لغرق الكثير من المنازل، وتعرض الكثيرين لخطر الموت بالماس الكهربائي في الشوارع.

In my country we have a president who treated humans like

animals and treat animals like humans

If we remain silent about this then

Then we we deserve this inhuman treatment

