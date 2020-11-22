تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقاطع فيديو مسربة من داخل أحد قصور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحت الإنشاء في منطقة العلمين شمالي البلاد.

ونشر الإعلامي معتز مطر في برنامجه على قناة الشرق التسريب الذي قال إنه من داخل أحد قصور الرئاسة في مدينة العلمين.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو المسربة بناء بيوت للكلاب على مساحة واسعة ملحقة بالقصر، يوجد بداخلها حمامات مخصصة لهم بالإضافة إلى مغاطس، كما تحتوي أيضا على غرفة مخصصة لطبيبهم الخاص.

لو تعثر كلب فى مصر لخشيت ان يسألنى الله لماذا لم تبني له قصراً ،،

.. من اقوال بلحه المأثوره ..#بيت_كلب_السيسي pic.twitter.com/H9qHyPNJxb — احمد منصور (@AHI3yyOaymMfbdd) November 21, 2020

هذه المشاهد المسربة أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل في مصر واحتل وسم #بيت_كلب_السيسي صدارة موقع تويتر، ليل السبت.

وسخر متابعون من حرص السيسي على بناء بيوت بهذه المساحات لتربية الكلاب داخل قصوره، في الوقت الذي تستمر فيه معاناة الفقراء في مصر، وكثير منهم مهدد بهدم بيته بسبب قانون التصالح.

وقارن مغردون بين مشاهد بيوت الكلاب في القصر الرئاسي وبين غرق شوارع بعض المحافظات خلال اليومين الماضيين، لاسيما محافظة الإسكندرية، بفعل الأمطار، وعدم اكتراث المسؤولين لغرق الكثير من المنازل، وتعرض الكثيرين لخطر الموت بالماس الكهربائي في الشوارع.

In my country we have a president who treated humans like

animals and treat animals like humans

If we remain silent about this then

Then we we deserve this inhuman treatment

End of story 🤐🤐🤐#بيت_كلب_السيسي pic.twitter.com/8EmEYLQjFK — ⓐⓜⓘⓝ (@fcbliveotp) November 22, 2020

كما قارن آخرون وضع السجون المصرية المكتظة بالمعتقلين والرفاهية التي يتمتع بها الكلاب التي يربيها السيسي في قصوره.

وكان المقاول والفنان المصري محمد علي، في بداية ظهوره على الساحة السياسية، كشف تفاصيل بناء قصور رئاسية ضخمة بمئات الملايين من الجنيهات.

ومنذ عدة أشهر أذاع اليوتيوبر عبد الله الشريف مشاهد مسربة من داخل قصور رئاسية يتم تتشييدها على مساحات شاسعة بمنطقة العلمين الجديدة.

كل ذلك أثار ضجة كبيرة حينها، ما دعا الرئيس السيسي للتصريح بأنه بالفعل يبني قصورا رئاسية، وأنه مستمر في البناء، وأن هذا ليس من أجله بل من أجل مصر.

مات عمر يا خاله وجاء كلاب العرب ليعملوا قصور ويعملوا فيكم كده #بيت_كلب_السيسي pic.twitter.com/7BvraVz5MO — لا إله إلاّ الله محمد رسول اللّه (@6dISVT5rx4pkNfh) November 21, 2020

يا جماعه يا شعب مصر ..احنا طلع فهمنا علي قدنا عالاخر..افتكرنا ان الريس كان يقصدنا احنا بنور عنيه.. اتضح انها للكلاب..اما احنا لازم نعمل زي عبد المنعم مدبولي في احنا بتوع الاتوبيس ..(الي عايز يبقا نور العين يهوهو )) #بيت_كلب_السيسي pic.twitter.com/SThVutleyE — M.J.M.E Rashad (@mejm4ever) November 21, 2020

اللي علي اليمين منزل اللي سقف للسيسي واللي علي الشمال #بيت_كلب_السيسي pic.twitter.com/Me5ozOeV4U — مصر إلا جزيرتين✌️ (@YxwgmVvoP4uwfnu) November 21, 2020

مصر السيسي 30 يونيو 2020 في صورة 😤🇪🇬#بيت_كلب_السيسي pic.twitter.com/lJ9B0Qrtoh — مسعد البربري | Albarbary (@Albarbary6) November 21, 2020