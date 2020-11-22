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ترمب: الإعلام والانتخابات فاسدان

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب(رويترز)
الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب(رويترز)
22/11/2020

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وسائل الإعلام الأمريكية متهما إياها بالفساد، وذلك مع استمراره رفضه الإقرار بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وغرد ترمب على تويتر قائلا إن " وسائل الإعلام فاسدة. كما هي الانتخابات أيضا"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته وسائل الإعلام في البلاد، إذ أنه دأب على مهاجمتها على مدار فترته الرئاسية الأولى، واتهمها بالتحيز ضد عدا فوكس نيوز التي كان يكيل لها المديح.

إلا أن وتيرة الهجوم اتسعت لتشمل كل وسائل الإعلام، وذلك بعد إعلانها فوز منافسه الديمقراطي بغالبية أصوات المجمع الانتخابي بعد فوزها في ولايات حاسمة.

وحصل بايدن على أصوات 306 من أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتا، متخطيا بذلك العدد اللازم للفوز بالانتخابات وهو 270 صوتا.

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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