ترمب: الإعلام والانتخابات فاسدان

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وسائل الإعلام الأمريكية متهما إياها بالفساد، وذلك مع استمراره رفضه الإقرار بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

The Media is just as corrupt as the Election itself! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2020

وغرد ترمب على تويتر قائلا إن " وسائل الإعلام فاسدة. كما هي الانتخابات أيضا"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته وسائل الإعلام في البلاد، إذ أنه دأب على مهاجمتها على مدار فترته الرئاسية الأولى، واتهمها بالتحيز ضد عدا فوكس نيوز التي كان يكيل لها المديح.

إلا أن وتيرة الهجوم اتسعت لتشمل كل وسائل الإعلام، وذلك بعد إعلانها فوز منافسه الديمقراطي بغالبية أصوات المجمع الانتخابي بعد فوزها في ولايات حاسمة.

وحصل بايدن على أصوات 306 من أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتا، متخطيا بذلك العدد اللازم للفوز بالانتخابات وهو 270 صوتا.