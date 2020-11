فرنسا تهاجم وزيرة باكستانية شبهت هجوم ماكرون على المسلمين بـ"النازية"

هاجمت فرنسا وزيرة باكستانية بسبب انتقادها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحملة التي يقودها ضد المسلمين والتي وصفتها بأنها تشبه أفعال "النازية باليهود".

وأدانت باريس بشدّة تصريحات الوزيرة باكستانيّة واصفة إياها بـ"المقيتة والكاذبة".

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الفرنسيّة في بيان "أطلق أحد أعضاء الحكومة الباكستانيّة اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات صادمة ومهينة للغاية بحقّ رئيس الجمهوريّة وبلادنا"، واصفةً هذه التصريحات بـ"المقيتة" وبأنّها "أكاذيب وقحة مطبوعة بإيديولوجية الكراهية والعنف".

وفي وقت سابق، كتبت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية شيرين مزاري في تغريدة أنّ "ماكرون يفعل بالمسلمين ما كان يُلحِقه النازيّون باليهود"، قائلةً إنّ لدى الأطفال المسلمين أرقامًا تعريفيّة "مثلما كان يتمّ إجبار اليهود على وضع النجمة الصفراء على ملابسهم من أجل التعرّف إليهم"، وهو الأمر الذي نفته الحكومة الفرنسيّة رسميًّا.

Macron is doing to Muslims what the Nazis did to the Jews – Muslim children will get ID numbers (other children won't) just as Jews were forced to wear the yellow star on their clothing for identification. https://t.co/YdP2L3flJS

