أردوغان: تركيا ترى نفسها جزءا من أوربا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده، المرشحة رسميا لعضوية الاتحاد الأوربي، ترى نفسها جزءا لا ينفصم عن أوربا لكنها لن ترضخ للحملات والمعايير المزدوجة.

وقال أردوغان في كلمة أمام أعضاء من حزبه العدالة والتنمية الحاكم "نرى أنفسنا جزءا لا ينفصم عن أوربا… لكن هذا لا يعني أن نرضخ للحملات المكشوفة على بلادنا وشعبنا، وللمظالم المستترة والمعايير المزدوجة".

وأضاف: "لا نعتقد أن لدينا أي مشاكل مع الدول أو المؤسسات لا يمكن حلها من خلال السياسة والحوار والمفاوضات".

وقال الرئيس التركي، الذي كان يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إنه ينبغي للاتحاد الأوربي أن يفي بوعوده فيما يتعلق بقضايا الهجرة وانضمام تركيا رسميا للتكتل.

ويشير أردوغان إلى اتفاق أبرم في عام 2016 قيدت تركيا بموجبه تدفق المهاجرين إلى أوربا مقابل مساعدات مالية ودخول الأتراك دول منطقة شنغن بدون تأشيرات.

وأثارت عمليات تنقيب تركية في شرق البحر المتوسط توترا مع الاتحاد الأوربي بعدما دخلت تركيا في نزاع مع اليونان وقبرص بشأن حدود الرصيف القاري وموارد النفط والغاز.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي، في وقت سابق الشهر الجاري إن لهجة تركيا تجاه قبرص تفاقم التوتر مع الاتحاد، وإنه ينبغي لأنقرة أن تعي أن سلوكها "يوسع انفصالها" عن التكتل.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الخميس الماضي، إن الاتحاد الأوربي سيناقش عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط خلال القمة التي سيعقدها في ديسمبر/ كانون الأول.

ووسعت تركيا في الآونة الأخيرة أعمال المسح التي تقوم بها سفينتها "أوروتش رئيس" في جزء متنازع عليه بشرق البحر المتوسط حتى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.