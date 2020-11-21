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لقاح في الطفولة مرتبط بالوقاية من الإصابة الحادة بكورونا.. ما هو؟

كورونا.. تطعيم في الطفولة قد يقي من الإصابة الحادة (رويترز)
كورونا.. تطعيم في الطفولة قد يقي من الإصابة الحادة (رويترز)
21/11/2020

تشير بيانات جديدة إلى أن الأشخاص الذين استجابت أجهزتهم المناعية بقوة للقاح الثلاثي ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، قد يكونون أقل عرضة للإصابة بشكل حاد إذا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

ويعمل لقاح الحصبة الألمانية "إم إم آر2" الذي صنعته شركة (ميرك) وتم ترخيصه عام 1979، على تحفيز جهاز المناعة لإنتاج الأجسام المضادة.

وأفاد الباحثون في دورية (إم بي آي أو) أنه وجد أنه من بين50  مريضا بكوفيد-19 تقل أعمارهم عن 42 عاما والذين تم تطعيمهم بلقاح "إم إم آر2" وهم أطفال كلما ارتفعت مستويات الأجسام المضادة التي تسمى إي جي جيه التي ينتجها اللقاح والموجهة ضد فيروس النكاف على وجه الخصوص  كلما كانت أعراضه أقل حدة.

وكان مرض فيروس كورونا بلا أعراض لدى الأشخاص الذين كانت لديهم أعلى نسبة من الأجسام المضادة للنكاف.

وهناك حاجة إلى إجراء مزيد من البحوث لإثبات أن اللقاح يقي من الإصابة الحادة بكوفيد-19. ومع ذلك قال جيفري غولد الذي شارك في الدراسة في بيان إن النتائج الجديدة "قد تفسر سبب انخفاض معدل إصابة الأطفال بكوفيد -19 بشكل كبير بالمقارنة مع البالغين، فضلا عن معدل وفيات أقل بكثير".

وقال إن "أغلب الأطفال يحصلون على أول لقاح ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية في عمر يتراوح بين 12 و15 شهرا، بينما يحصلون على التطعيم الثاني من عمر أربع إلى ست سنوات ".

تأثير دخان السجائر

ووجد باحثون من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس أن التعرض لدخان السجائر يجعل خلايا مجرى الهواء أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحصلوا على الخلايا المبطنة لمجرى الهواء من خمسة أفراد غير مصابين بكوفيد-19 وعرّضوا بعض الخلايا لدخان السجائر في أنابيب الاختبار، ثم قاموا بتعريض جميع الخلايا لفيروس كورونا.

وقال الباحثون في دورية "سيل ستيم سيل" يوم الثلاثاء إنه عند المقارنة بالخلايا التي لم تتعرض للدخان كانت الخلايا المعرضة للدخان أكثر عرضة مرتين أو ثلاث مرات للإصابة بالفيروس.

وأظهر تحليل خلايا مجرى الهواء لكل فرد على حدة أن دخان السجائر يقلل من الاستجابة المناعية للفيروس.

وقالت بريجيت جومبيرت التي شاركت في البحث "إذا اعتبرت الممرات الهوائية مثل الجدران العالية التي تحمي قلعة فإن تدخين السجائر يشبه إحداث فجوات في هذه الجدران.

وأوضحت أن "التدخين يقلل من الدفاعات الطبيعية وهذا يسمح للفيروس بالدخول والاستيلاء على الخلايا".

الفيروس ينشئ "مصانع لنسخ الفيروسات"

تموت الخلايا المصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون يوم أو يومين ووجد الباحثون وسيلة لمعرفة ما يفعله الفيروس بها، فمن خلال دمج تقنيات التصوير المتعددة رأوا أن الفيروس ينشئ "مصانع لنسخ الفيروسات" في الخلايا التي تشبه مجموعات بالونات.

وقال الباحثون يوم الثلاثاء في دورية "سيل هوست أند ميكروب" إن الفيروس يعطل الأنظمة الخلوية المسؤولة عن إفراز المواد.

وقال رالف بارتنشلاجر المشارك في إعداد الدراسة من جامعة هايدلبرج بألمانيا إنه علاوة على ذلك، فإن الفيروس يعيد تنظيم "الهيكل الخلوي" الذي يعطي الخلايا شكلها و"يعمل مثل نظام السكك الحديدية للسماح بنقل الشحنات المختلفة داخل الخلية".

وأوضح أنه عندما أضاف فريقه أدوية تؤثر على الهيكل الخلوي، واجه الفيروس مشكلة في نسخ نفسه، "مما يشير إلي أن الفيروس يحتاج إلى إعادة تنظيم الهيكل الخلوي من أجل التكاثر بكفاءة عالية".

وأضاف "لدينا الآن فكرة أفضل بكثير عن كيفية قيام الفيروس بتغيير البنية داخل الخلايا للخلية المصابة وهذا سيساعدنا على فهم سبب موت الخلايا بهذه السرعة."

وقال إن فيروس زيكا يسبب تغيرات مماثلة في الخلايا لذلك قد يكون من الممكن تطوير أدوية لكوفيد-19  تعمل أيضًا ضد الفيروسات الأخرى.

وينتقل فيروس زيكا من خلال لسع البعوض ويسبب ما يعرف بحمى زيكا التي لها صِلة بصغر الرأس في الأطفال حديثي الولادة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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