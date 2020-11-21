قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

وبدأ ترمب الذي يواصل رفض قبول هزيمته في الانتخابات الرئاسية، حديثه عند حوالي الساعة 12,45 بتوقيت غرينيتش، بعد وقت قصير من الكلمة الافتتاحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي تنظم بلاده القمة عبر الانترنت.

وحسب مشارك حضر المحادثات المغلقة، فإن "خطابه تمثل في قوله إنه قام بعمل مذهل للغاية خلال فترة ولايته على الصعيد الاقتصادي وفي مواجهة" فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 12 مليون أمريكي توفي منهم نحو 260 ألفا.

وأكد المصدر أن ترمب "لم يقل كلمة واحدة على الصعيد الدولي".

وحسب المصدر الآخر، قال ترمب لقادة الدول والمسؤولين "كان لي شرف العمل معكم وأتطلع إلى العمل معكم في المستقبل ولفترة طويلة".

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يلعب الغولف – أرشيفية (غيتي)

وبمجرد انتهاء كلمته، انسحب الرئيس الأمريكي، وفقا للمصدرين، وتسلم وزير الخزانة مكانه.

وغادر ترمب البيت الأبيض في وقت لاحق متوجها إلى ناديه للغولف بالقرب من واشنطن حيث وصل قرابة الساعة 16,00 بتوقيت غرينتش.

كما أبلغت مصادر وكالة الأنباء الألمانية أن ترمب كلف وزير الخزانة ومستشاره الاقتصادي لاري كودلو، للحضور بالنيابة عنه بينما غادر لزيارة ناديه للغولف في ولاية فرجينيا المجاورة.

ومن المقرر أن ينضم الرئيس إلى المؤتمر مجددا غدا الأحد.