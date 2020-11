الأرقام لا تكذب.. ترمب يواجه معارضة متزايدة من الجمهوريين لرفضه الاعتراف بفوز بايدن

واجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب الجمعة معارضة متزايدة من الجمهوريين لرفضه الاعتراف بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وواصل ترمب حملته المنددة بسير الاقتراع عبر سيل غاضب من التغريدات. ومع إصراره على أن الطريق إلى النصر لا يزال ممكنا، اجتمع ترمب مع مشرّعين من ولاية ميشيغان في محاولة للضغط على الدوائر في الولايات الرئيسية.

ويفرض المنطق أن أيامه في البيت الأبيض أضحت معدودة، حيث تقترب الولايات الحاسمة التي ضمنت فوز بايدن في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني بسرعة من المواعيد النهائية للتصديق على نتائج انتخاباتها.

The Governor of Georgia, and Secretary of State, refuse to let us look at signatures which would expose hundreds of thousands of illegal ballots, and give the Republican Party and me, David Perdue, and perhaps Kelly Loeffler, a BIG VICTORY…

