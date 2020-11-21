الأرقام لا تكذب.. ترمب يواجه معارضة متزايدة من الجمهوريين لرفضه الاعتراف بفوز بايدن

واجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب الجمعة معارضة متزايدة من الجمهوريين لرفضه الاعتراف بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وواصل ترمب حملته المنددة بسير الاقتراع عبر سيل غاضب من التغريدات. ومع إصراره على أن الطريق إلى النصر لا يزال ممكنا، اجتمع ترمب مع مشرّعين من ولاية ميشيغان في محاولة للضغط على الدوائر في الولايات الرئيسية.

ويفرض المنطق أن أيامه في البيت الأبيض أضحت معدودة، حيث تقترب الولايات الحاسمة التي ضمنت فوز بايدن في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني بسرعة من المواعيد النهائية للتصديق على نتائج انتخاباتها.

The Governor of Georgia, and Secretary of State, refuse to let us look at signatures which would expose hundreds of thousands of illegal ballots, and give the Republican Party and me, David Perdue, and perhaps Kelly Loeffler, a BIG VICTORY… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 20, 2020

وقال براد رافنسبيرجر، سكرتير ولاية جورجيا الخارجية الجمهوري، الذي كان يستعد الجمعة للتصديق على فوز بايدن "الأرقام لا تكذب" وأضاف "أعتقد ان الأرقام التي قدمناها اليوم صحيحة"، مشددا على أن "الأرقام تعكس حكم الشعب".

وانضم السيناتور الجمهوري لامار ألكساندر إلى زملائه الذين حضوا ترمب على الإقرار بنتيجة الانتخابات، قائلا إن بايدن "لديه فرصة جيدة جدا" ليصبح الرئيس المقبل ويجب توفير "جميع المواد والموارد والاجتماعات اللازمة للانتقال السلس".

تجاهٌل وسائل الإعلام

ورغم أن الرئيس المنتهية ولايته تحصن في البيت الأبيض، وفعل شيئا على مدى نحو أسبوعين لم يمكن بالإمكان تصوره قبل شهر، فإنّه تجاهل وسائل الإعلام.

إلا أنه حافظ مع ذلك على زخم تغريداته، وكتب ترمب على تويتر الجمعة "انتخابات مزورة!"، واصفا التصويت بأنه "خدعة".

وأعاد مشاركة تغريدات شخصيات محافظة رأت أن فوز بايدن كان مزورا، وأن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين قبلوا فوز الديمقراطي يجب ألا يتم التجديد لهم في الانتخابات المقبلة.

وأعاد ترمب نشر تغريدة بشأن وقف "التزوير والانتهاكات" الانتخابية نشرتها مارجوري تايلور غرين العضو الجمهوري المنتخب في الكونغرس عن جورجيا والتي تدعم نظرية مؤامرة حركة "كيو أنون".

pic.twitter.com/HoLkhFCIeQ — GA Secretary of State Brad Raffensperger (@GaSecofState) November 14, 2020

حالة إنكار

وبينما يمضي فريق بايدن قدما للتحضير لتولي المنصب في 20 يناير/كانون الثاني، حيث كشف الجمعة هوية موظفين كبار في البيت الأبيض من المزمع أن يتسلموا مناصبهم، يبدو ترمب في حالة إنكار.

واتخذ الرئيس الأمريكي خطوة غير مسبوقة الجمعة بدعوته إلى البيت الأبيض نائبين في كونغرس ولاية ميشيغان، حيث يسعى فريق ترمب إلى منع الولاية من التصديق على التصويت.

وفاز بايدن بالولاية بأغلبية 155 ألف صوت، بهامش أعلى 10 مرات مما حققه ترمب في انتخابات 2016.

وانتقد بايدن، الذي أتم الثامنة والسبعين من عمره الجمعة، ترمب ووصفه بأنه "غير مسؤول" جراء الخطوة التي قام بها وأثارت قلق بعض الجمهوريين.

واتهم السيناتور ميت رومني الرئيس الأمريكي بمحاولة "تقويض إرادة الشعب وقلب الانتخابات" من خلال الضغط على المسؤولين المحليين.

وقال رومني، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2012، في بيان صدر في وقت متأخر الخميس "من الصعب أن نتخيل إجراء أسوأ وغير ديمقراطي بشكل أكبر من قبل رئيس أمريكي في منصبه".

فريق ترمب القانوني بقيادة رودي جولياني بذل جهودا جبارة لإثبات "التزوير"رويترز

فرض إعادة فرز الأصوات

وبالتوازي، لا يزال فريق ترمب القانوني مشهرا سيفه، حيث عقد رودي جولياني مؤتمرا صحافيا مليئا بنظريات المؤامرة الخميس للترويج لشبهات بأن "محتالين" من الحزب الديمقراطي ارتكبوا عمليات تزوير واسعة النطاق لمنع إعادة انتخاب ترمب.

وغذى الحدث جهود ترمب لإلغاء بطاقات الاقتراع في المقاطعات التي صوتت بشكل كبير لصالح الديمقراطيين، وفرض إعادة فرز الأصوات. بما يعني بطريقة أو بأخرى تأخير العملية حتى لا يكون هناك ما يكفي من ولايات انتهت من إعلان النتائج قبل تصويت الهيئة الناخبة في 14 ديسمبر/كانون الأول على حصيلة الاقتراع الرئاسي.

وانتقد السيناتور الجمهوري بن ساسي هذه التكتيكات ووصفها بأنها غير ديمقراطية، وقال "المؤتمرات الصحفية المنفلتة تقوض ثقة الجمهور، رودي ورفاقه لا يجب أن يضغطوا على الناخبين لتجاهل التزاماتهم المتعلقة بالتصديق بموجب القانون".

My statement on the presidential election. pic.twitter.com/m4gXnhY8ZP — Sen. Lamar Alexander (@SenAlexander) November 20, 2020

وقال العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ جوني إرنست من ولاية أيوا إنه "من المشين للغاية" أن يعلن محامو ترمب أن الديمقراطيين والجمهوريين ربما زوروا الانتخابات.

وفي ضربة أخرى لترمب، صادق المسؤولون في جورجيا الجمعة رسميا على فوز بايدن هناك، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها مرشح ديمقراطي للرئاسة بالولاية الجنوبية منذ عام 1992.

وفي حين يدعو عدد متزايد من الجمهوريين إدارة ترمب للاعتراف ببايدن كرئيس منتخب، حاول قادة الحزب في الكونغرس مداراة الرئيس بينما يزيد بعض المحافظين دعمه.

الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن (رويترز)

وكتب الجمهوري جيم جوردان أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب داعيا إلى إجراء تحقيق في نزاهة الانتخابات "وسط تقارير مقلقة عن مخالفات وسوء تصرف".

لكن بعد أكثر من أسبوعين من الانتخابات، أظهر استطلاع أجراه معهد "بيو للأبحاث" أن الأمريكيين يوافقون على سلوك بايدن أكثر بكثير من تصرف ترمب.

وقال 62% إن سلوك بايدن منذ ليلة الانتخابات كان ممتازا أو جيدا، مقارنة مع 31% فقط قالوا الشيء نفسه عن ترمب.