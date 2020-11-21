تركي الحمد يتراجع وينكر إساءته للإمام البخاري.. ومغردون يردون

غرّد الكاتب السعودي تركي الحمد، عبر حسابه الرسمي في تويتر، قائلًا إن البعض "ظن أنه أساء للإمام البخاري"، مشيرًا إلى أن ذلك "فهم غير صحيح".

وكتب الحمد "في تغريدة سابقة، ظن البعض أنني أسيئ لعلم من أعلام الإسلام، وهو الإمام البخاري رحمه الله، وهذا فهم غير صحيح؛ فقد ننتقد شيئًا في تراثنا بصفة عامة، ولكن مكانة البخاري وجهوده، وتاريخه، وإنجازاته، أمور لا يرقى إليها الشك أو القدح. فرحم الله البخاري، وجزاه خير الجزاء على جهده في خدمة الإسلام".

وذلك في إشارة إلى تغريدة، نشرها الأسبوع الماضي، جاء فيها "قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري.. من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تمامًا".

وقوبلت تغريدة الأسبوع الماضي بغضب عربي وإسلامي واسع، ودشّن مغردون وسم (تركي الحمد يسيئ للبخاري)، وتصدر الوسم قائمة الأعلى تفاعلًا في السعودية، ما اضطر الحمد لاحقًا إلى حذف التغريدة.

لكن حذف التغريدة القديمة لم يغيّر الموقف كثيرًا، وفق مغردين، إذ رأوا في التغريدة الأخيرة محاولة لاتهام قصور فهم الناس.

لا لا، انت مخطئ يا تركي نحن لم نظن وحاشئ لله أن نظن، نحن موقنون بذلك ومن يطعن بالإسلام والنبي ويسيء إليهما من السهل عليه أن يسيء لما دونهما. — خليل المقداد (@Kalmuqdad) November 20, 2020

وفرّق ناشطون بين الإساءة إلى شخص الإمام البخاري، والإساءة إلى "صحيح البخاري"، رافضين ما يروّج له الحمد.

نفيت الإساءة إلى شخص البخاريّ رحمه الله، ولم تنف الإساءة إلى صحيح البخاريّ.

النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وحديثه أعظم من البخاريّ، وأعظم من كلّ أئمة الحديث.

فاكفف لسانك عن علوم الدين، وتراث المسلمين، فلن تعدو قدرك.! — أ.د.ظافر العمري (@DrDHAFIRAMRI) November 20, 2020

صحيح .. أنت لم تسئ للبخاري

البخاري ليس مؤلفا لصحيحه وإنما هو جامع لما فيه ولذلك سمها الجامع المسند الصحيح. أنت أسأت لما حواه من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهو أشد وأنكى .. فهو اعتذار ثعلب . — Fayez (@fy33ster) November 20, 2020

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أنا لم أظن،

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بل أعتقد جازماً أنك أسأت،

للبخاري رحمه الله ولسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

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من المناسب أن تبقى في تخصصك،

وتترك ماليس له به علم،

"من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب".https://t.co/OJ9kNJUFqT — د.عبدالله الغوينم⏳محام (@AlghuinemLawyer) November 20, 2020

في حين رد مغردون بسخرية من تغريدة تركي الحمد والتي يتهم فيها الناس بتحريف مقصده وسوء فهم المعنى المراد، وقال أحدهم "فعلًا كانت تغريدتك السابقة بشأن تطور الاتصالات في العالم الثالث، إلا أننا فهمناها بالخطأ طعنًا في الإمام البخاري".

😂😂 فعلا كانت تغريدتك السابقة حول تطور الاتصالات في العالم الثالث .. بس وشلون فهمناها انها طعن في الامام البخاري .. ماندري!! اعذرنا على التسرع وسوء الفهم اللي حصل منا — عابر طريق (@Mr0101Mr) November 20, 2020

"كلُُ يُؤخذ منه ويُرد إلا صاحب هذا القبر". الإمام مالك مُشيراً لمثوى سيدنا صلى الله عليه وسلم . من حق كل إنسان الحديث عن رموز المسلمين وغيرهم بحجة وعلم ومعرفة وأدب. "أخطأ عمر رضي الله عنه وأصابت المرأة".ننتظر يادكتور نقد لقناة العربية التي استضافت العميل الإيراني جبران باسيل . — فايز المرشد (@iM1Y65AVXb9PnIt) November 20, 2020

الحمد لله ان نسبة قناعتك يابو شامي بكتاب البخاري حالياً هي 20٪ حفظك الله،

وهذا تطور إيجابي نتطلع إلى اجتهادك لزيادته خلال المدة الباقية من عمرك، لتكتمل قناعتك 100٪ بهذا الكنز الثمين وتدبره كما هو موجود بقلوب الصالحين ، بدلا من وضعه على الرف كما قلت.

وفقك الله يا أخي لمحبته ورضاه. — فيصل الظفيري (@aldhafairy2) November 20, 2020

أنت لم تعتذر عن تغريدتك المسيئة وإنما تتعالى وتتهم بأن فهم الناس لتغريدتك غير صحيح .. لن يضير الإمام البخاري ما خطته يدك في تغريدتك المسيئة ولن تزيده قدرا بتغريدتك هذه .. تغريدتك المسيئة لها ذيول تعدت موضوع البخاري الإمام إلى ما هو أخطر! — علي عبدالخالق القرني (@alikarni) November 20, 2020

وأعاد بعضهم تغريدة قديمة قال فيها الحمد "جاء رسولنا الكريم ليصحّح عقيدة إبراهيم الخليل، وجاء زمن نحتاج فيه إلى من يصحّح عقيدة (النبي الكريم) محمد بن عبد الله"، ووجه له المغرد سؤالًا "وهذه التغريدة ألا تستحق أن تعيد النظر بشأن ما كتبته فيها، وأن تعتذر وتتوب عمَّا أوردته بها"؟

وهذه التغريده ألا تستحق ان تعيد النظر حول ماكتبته فيها وتعتذر من نفسك ثم من الناس وتتوب لله على ماذكرته في حق سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه . pic.twitter.com/WOouecDSAl — 🇸🇦 تركي الزهراني 🇸🇦 (@AlmkamM) November 20, 2020

وقال بعضهم إن الرجوع عن التغريدة السابقة جاء بأوامر عليا ليس في وسعه أن يرفضها.

جاته التعليمات بالاعتذار لان الامواج كانت عالية جدا يصعب ولاة الامر السباحة فيها لانها ستغرق كل المحاولين لمجرد التفكير بالسباحة فيها لانها ضد التيار بس ياريت لو تراجع باقي تغريداتك رتفندها واحدة وراء الاخرى حتى تتبرأ منها وعفى الله المبتلين — Ehab Desuoky (@ehab_desuoky) November 20, 2020

عدم انتقادك لصور المسيئة وطلبك لعدم انتقادها ما هو إلا إساءة لنبينا محمدﷺ ودعما لموقف الخسيس ماكرون اللعين ودفاعاً عنه، قمت بتغطية الإساءة المبطنة لنبي محمدﷺ بإساءة ظاهرة للإمام البخاري رحمه الله.

أسلوب اليهود المغضوب عليهم. pic.twitter.com/tGMRdqZOa8 — م/ عبد الله (@aalhaddadi2020) November 20, 2020

استاد تركي انت تصادم مجتمعنا في ثوابته ومهما

كانت تغريداتك التي تكتبها وتظن ان فهمك وفكرك كل الناس سوف يفهمه انت غلطان الناس افهام واذا خالف بعض احاديث البخاري فكرك وعقلك يمكنك التعمق في دراسة القران وعلم الحديث لعل الله يهديك ويبصرك هدانا الله واياك الى ما يحب ويرضى تحياتي — سلطان العسيري 🇸🇦 (@DddDddmbnmnb) November 20, 2020

#تركي_الحمد، يُوهم الآخرين بأنه تراجع عن موقِفه!.

ثم أقول:ليته أساء الأدب مع الإمام البخاري ولم يطعن في كتاب صحيح البخاري.

فمن خلال تغريدته(الأولى)يتبين للقارئ أن مشكلة تركي الحمد الحقيقة تكون مع كتاب صحيح البخاري لا مع شخص البخاري رحمه الله.

(لستُ بالخِبِّ،ولا الخِبُّ يَخدعُني). pic.twitter.com/LcbFthO8pN — محمد بن صالح النفيسه (@MNafeesah) November 20, 2020