التحقيق في جريمة قتل على يد أكلة لحوم البشر في برلين.. ما القصة؟

يجري المحققون الجنائيون في العاصمة الألمانية برلين تحقيقا في اشتباه بارتكاب جريمة قتل جنسي مع وجود أدلة على أكل لحوم البشر.

وقال المتحدث باسم مكتب الادعاء العام مارتن شتلتنر، الجمعة، في برلين إن الأمر يتعلق بشبهة إشباع الدافع الجنسي، مبينا أن الجاني المشتبه فيه، يبلغ من العمر 41 عاما، أجرى بحثا عن أكل لحوم البشر على شبكة الإنترنت واستخدم أيضا منصة مواعدة حيث كان على اتصال بالضحية.

وعثر في شقة المشتبه به على سكاكين ومناشير وآثار دماء.

وأكد شتلتنر أن المحققين لا يفترضون موافقة الضحية، قائلا إنه لا توجد أدلة على موافقة الضحية على الجريمة.

وكانت الضحية، 44 عاما، وهي مهندسة تركيبات في الإنشاءات العالية فقدت منذ ليلة السادس من سبتمبر/ أيلول الماضي، وعثر فيما بعد على عظامها.

وعثرت الكلاب المدربة على شقة المشتبه به بعد أن أدلى سائق سيارة أجرة بأوصاف الضحية خلال آخر رحلة قامت بها خلال توصيله لها.

ويؤكد الخبير المختص في علم نفس الجريمة رودولف إيج الرئيس السابق للمركز الجنائي الاتحادي في مدينة فيسبادن على أنه من النادر للغاية أن يقتل شخص ما شخصا آخر من أجل التهامه.

وقال إيج: "إن هذا يمكن أن يكون أكثر شيوعا كأمر خيالي، ولكن يكاد يكون من المستحيل أن يحدث أكل لحوم البشر في الواقع".

وأضاف أن الشر ليس غريبا على البشر، والبعض يستمتع بالضرب وآخرون بالإعدام، فيما يتجه آخرون"إلى أكل لحوم البشر".

وبين إيج أن أكل لحوم البشر على خلفية جنسية يمثل صورة خاصة من أشكال النشاط الجنسي، حيث أن هذا جمع بين أمرين يندر الجمع بينهما ويكون لأجل قصير فحسب، "ولكن في النهاية قد يحدث حين يضع المجرم إنسانا ما في ذهنه بصورة كاملة".

وأضاف إيج أن الأمر في العادة لا يكون مقصودا كما لو قال أحدهم لآخر: "أود أن آكلك"، فلا أحد يعني ذلك حرفيا بطبيعة الحال.