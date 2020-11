البرازيل.. غضب شعبي بعد ضرب رجل أسود حتى الموت في أحد متاجر كارفور (فيديو)

أثار موت رجل أسود، بعد تعرّضه للضرب على يد عنصري أمن أبيضين في متجر في بورتو أليغري في جنوب البرازيل موجة غضب عارم في البلاد التي تحيي الجمعة يوم تقدير للسود وإقرار مكانتهم.

وهاجم أكثر من ألف متظاهر سوبر ماركت كارفور البرازيل في مدينة بورتو أليجري الجنوبية يوم الجمعة بعد أن ضرب حراس أمن رجلا أسود حتى الموت في المتجر.

ونقلت قناة جلوبو نيوز الإخبارية عن الشرطة العسكرية، أن جريمة القتل التي أثارت شرارة احتجاجات في أنحاء البرازيل، وقعت في ساعة متأخرة من مساء الخميس عندما اتصلت موظفة بالمتجر بالأمن بعد أن هدد الرجل بمهاجمتها.

وبث مغردون لقطات للضرب المميت وإشادة بالضحية السوداء على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال شخص في وسائل الإعلام المحلية إن الضحية هو ابنه جواو ألبرتو سيلفيرا فريتاس البالغ من العمر 40 عاما.

TW: violence

Black man beaten to death by bouncer and off-duty policeman at Carrefour store in South Brazil

It's not the first time. It won't be the last one.

"The cheapest meat in the market is the Black meat"#BlackLivesMatter #CarrefourAssassinopic.twitter.com/DaNpiwVTuP

— Guilherme Carlos 🏴 (@gtcarlos_) November 20, 2020