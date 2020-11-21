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استخدم بيانات وزيرة.. صحفي يخترق مؤتمرا سريا لوزراء دفاع الاتحاد الأوربي (فيديو)

وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيليفيلد( وسط) (رويترز)
وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيليفيلد( وسط) (رويترز)
21/11/2020

دعا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته حكومته إلى تعزيز الأمن الرقمي بعدما اخترق صحفي مؤتمر فيديو سريا لوزراء دفاع الاتحاد الأوربي باستخدام بيانات وزيرة.

ووفقا لقناة "أر تي إل" الخاصة، اقتحم الصحفي دانيال فيرلان اجتماعا مغلقا لوزراء دفاع الاتحاد الأوربي بعد اكتشافه جزءاً من رمز سري في صورة وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيليفيلد التي تعمل عن بعد.

أنك بيليفيلد التي تخضع للحجر الصحي تعمل من منزلها، وبحسب المحطة التلفزيونية، ظهرت الوثائق على مكتبها في هذه الصورة.

وذكرت المحطة أن الصحفي اكتشف خمسة من ستة أرقام من الرمز السري، وبعد وقت وجيز تمكن من دخول الاجتماع، ويظهر الصحافي في اللقطات مبتسما فيما يلوح بيديه للوزراء.

وقال له الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل "هل تعلم أنك تقتحم مؤتمراً سرياً"؟

وأجاب فيرلان "نعم نعم أنا آسف.. أنا صحفي هولندي" فيما سمعت ضحكات المشاركين في المؤتمر في الخلفية، وأضاف "أنا آسف لأنني قاطعت مؤتمركم.. سأخرج".

إلغاء "المؤتمر السري"

وحسب "أر تي إل" خرج فيرلان من المؤتمر في حين تم إلغاء عقد المؤتمر على الفور لأسباب أمنية.

وقال روتي في مؤتمره الأسبوعي إن هذا الحادث يظهر أن على "الوزراء إدراك مدى الحرص الذي يجب أن نكون عليه على تويتر".

وقال مسؤول في وزارة الدفاع للقناة إن صورة الوزيرة التي ظهر عليها الرمز السري أزيلت، وأضاف "لقد كان خطأ غبيا، لكنه يذكر بوجوب توخي الحذر عند إرسال صورة لاجتماع".

وأكد مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوربي في تصريح لوكالة فرانس برس على ضرورة "تعزيز أمن اتصالات المؤسسات".

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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