إندونيسي يشتكي من الغش بعد بيعه نيزكا قيمته 1.8 مليون دولار مقابل 14 ألف دولار

اشتكى رجل إندونيسي يعمل صانعا للنعوش، من أنه تعرض للغش بعد أن قام ببيع حجر من نيزك يقول إنه تحطم على سطح منزله قبل ثلاثة أشهر، لرجل أمريكي مقابل 14 ألف دولار.

وقال جوشوا هوتاجالونج ، الذي يعيش في مقاطعة سومطرة الشمالية، لصحيفة جاكرتا بوست إنه شعر بالضيق بعد أن اكتشف أن قيمة الحجر الخاص به تبلغ 1.8 مليون دولار.

ونقلت الصحيفة عن هوتاجالونج (34 عاما) قوله "إذا كان هذا صحيحا، فقد تعرضت للكذب علي وأشعر بخيبة أمل".

وأشار إلى أنه باع 1.8 كيلوغرام من الحجر البالغ وزنه 2.2 كيلوغرام، والذي يقدر عمره بـ4.5 مليار عام، إلى خبير نيازك أمريكي يدعى جاريد كولينز مقابل 200 مليون روبية (14 ألف دولار).

وقال "لقد أنفقت الـ 200 مليون روبية كلها التي حصلت عليها من بيع قطعة النيزك إلى كولينز على مساعدة أسرتي والأيتام وبناء كنيسة وترميم قبري والدي".

A US expat living in Bali denies he bought & sold a meteorite that crashed through a North Sumatra coffin-maker's roof. Jared Collins says he acted as an intermediary & was reimbursed for travelling to Sumatra to check the authenticity of the meteorite. https://t.co/g0wjZFNKgV

— Indounik (@Indounik) November 20, 2020