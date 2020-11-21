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إندونيسي يشتكي من الغش بعد بيعه نيزكا قيمته 1.8 مليون دولار مقابل 14 ألف دولار

إندونيسي يبيع قطعة نيزك ب 14 ألف دولار (مواقع التواصل)
إندونيسي يبيع قطعة نيزك ب 14 ألف دولار (مواقع التواصل)
21/11/2020

اشتكى رجل إندونيسي يعمل صانعا للنعوش، من أنه تعرض للغش بعد أن قام ببيع حجر من نيزك يقول إنه تحطم على سطح منزله قبل ثلاثة أشهر، لرجل أمريكي مقابل 14 ألف دولار.

وقال جوشوا هوتاجالونج ، الذي يعيش في مقاطعة سومطرة الشمالية، لصحيفة جاكرتا بوست إنه شعر بالضيق بعد أن اكتشف أن قيمة الحجر الخاص به تبلغ 1.8 مليون دولار.

ونقلت الصحيفة عن هوتاجالونج (34 عاما) قوله "إذا كان هذا صحيحا، فقد تعرضت للكذب علي وأشعر بخيبة أمل".

وأشار إلى أنه باع 1.8 كيلوغرام من الحجر البالغ وزنه 2.2  كيلوغرام، والذي يقدر عمره بـ4.5 مليار عام، إلى خبير نيازك أمريكي يدعى جاريد كولينز مقابل 200 مليون روبية (14 ألف دولار).

وقال "لقد أنفقت الـ 200 مليون روبية كلها التي حصلت عليها من بيع قطعة النيزك إلى كولينز على مساعدة أسرتي والأيتام وبناء كنيسة وترميم قبري والدي".

حجر النيزك

وكان الحجر الذي اكتشفه هوتاجالونج قد وجدت أخباره رواجا بشكل واسع النطاق بعد أن نشر تفاصيله على موقع فيسبوك.

وأشار إلى أنه رفض في البداية بيع الحجر لكنه رضخ لعرض كولينز، بإضافة 14 مليون روبية (992 دولار) لإصلاح سقف منزله الذي أضر به النيزك.

وباع كولينز الحجر إلى شخص أمريكي آخر قام بتخزينه في النيتروجين السائل في مركز دراسات النيازك في جامعة ولاية أريزونا، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال هوتاجالونج إنه تقاسم بقية الحجر مع أفراد أسرته، وقال إنه لن يبيعه على الرغم من قيمته.

المصدر : الجزيرة مباشر

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