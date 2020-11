أول ظهور أمام الجمهور لحيوان باندا عملاق ولد في هولندا (فيديو)

شهد زوار حديقة أوهاندس للحيوانات، الجمعة، أول ظهور علني أمام الجمهور لحيوان باندا عملاق ولد في هولندا، وقد بلغ الشهر السابع من عمره تقريباً.

ففي مناسبة إعادة فتح الحديقة بعدما أغلقت موقتاً بسبب تدابير احتواء جائحة كوفيد-19، أمكن لزوار الحديقة أن يشاهدوا للمرة الأولى الباندا الذكر فين تشينغ.

وقالت جوزي كوك، المسؤولة في الحديقة الواقعة في رينن بوسط هولندا "أعتقد أنه بخير، فأمه موجودة، وهو يشعر بالأمان وهذا بالتالي أمر جيد".

وأشارت كوك في تصريح لوكالة فرانس برس إلى أن الباندا "عاش في الحضانة لبضعة أشهر بدايةً، ثم خرج منها تدريجاً، وبدأ يمشي وها هو الآن يتسلق ويقع".

Vanochtend was Fan Xing voor het eerst te zien in zijn binnenverblijf! Hij lag lang te slapen, maar werd wakker om vervolgens het binnenverblijf verder te ontdekken. Een reuzenpanda blijft een reuzenpanda, na al de inspanning was het weer tijd voor een dutje!💤 pic.twitter.com/KsaPts6ik3

— OuwehandsDierenpark (@OuwehandsZoo) November 19, 2020