آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم

حتى مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 58 مليون و113 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و381 ألفا، بينما تعافى ما يربو على 40 مليونا، حسب موقع "وورلد ميترز".

وفيما يلي آخر التطورات المتصلة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم السبت:

وفيات وإصابات غير مسبوقة في روسيا

سجلت روسيا، السبت، أعداد إصابات بلغت (24822) إضافة إلى (476) وفاة جديدة يومية بعد يومين من تخطيها عتبة مليوني إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتبلغ حصيلة الوفيات في روسيا 35,778، لكنها لا تحتسب إلا الوفيات التي يتبين بعد التشريح أن سببها الأول هو كوفيد-19 وهو ما من شانه تقليص الحصيلة النهائية.

وإذ تعتبر السلطات الروسية الوضع "مقلقاً" فإنها تؤكد أنه لا يزال تحت السيطرة، مستبعدةً حتى الساعة فرض إغلاق عام بهدف تفادي وقف عجلة الاقتصاد الذي قوضه أصلاً عزل صارم في الربيع وعقوبات غربية.



وفاتان في الكويت وواحدة في الإمارات

أعلنت الكويت، السبت، تسجيل وفاتين جراء كورونا، والإمارات حالة واحدة، فيما رصدت قطر 174 إصابة بالفيروس.

في الكويت، أفادت وزارة الصحة، بتسجيل وفاتين و426 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 511 حالة تعاف منه.

وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 139.734، منهم 863 وفاة، و131.560 متعاف.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة، حالة وفاة و1.262 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 771 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 157.785، بينها 548 وفاة، و148.080 حالة تعاف.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 174 إصابة بالفيروس، إلى جانب 186 حالة شفاء منه.

وذكرت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين وصلت 137.062، منهم 235 متوفيا، و134.100 متعافيا.

عيد ميلاد بلا سفر في بولندا

أوصى رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي السبت رسمياً البولنديين بعدم السفر خلال فترة عيد الميلاد، وأعلن أن غالبية القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا ستبقى قائمة حينها.

وأعلن أن المسارح والحانات والمطاعم ستبقى مغلقة على الأقل حتى 27 من ديسمبر/ كانون الأول وأن التعليم سيتواصل عن بعد.

أكثر من 1,3 مليون وفاة

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و380 ألف شخص وإصابة أكثر من 58 مليون في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 254,424 وفاة، تليها البرازيل حيث سجلت 168,613 وفاة، ثم الهند مع 132,726 وفاة والمكسيك مع 100,823 وفاة، والمملكة المتحدة مع 54286 وفاة.



الفيروس يخيم على قمة مجموعة العشرين

افتتحت، اليوم السبت، برئاسة السعودية قمة افتراضية لمجموعة العشرين، وسط دعوات دولية لتمويلات تدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد وتداعياته الاقتصادية القاسية.

وحضت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين دول المجموعة على المساعدة في سد فجوة بقيمة 4,5 مليارات دولار من التمويلات لمنظمة الصحة العالمية تذهب خصوصاً لدعم توزيع اللقاحات.



فرنسا تتخطى ذروة الموجة الثانية

أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا، الجمعة، أن البلاد تجاوزت ذروة الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا، لكنّها دعت إلى الإبقاء على "التدابير الوقائية" المفروضة.

إصابات شرق أوربا تتجاوز 5 ملايين

أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في شرق أوروبا تجاوز خمسة ملايين، اليوم السبت، في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومات في أنحاء أوربا إجراءات لمحاولة كبح انتشار الفيروس.

وتضم منطقة شرق أوروبا روسيا البيضاء وبلغاريا وجمهورية التشيك والمجر وبولندا ومولدوفا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا، وبها العدد الأكبر من المصابين بكوفيد-19 في القارة الأوروبية.

وسجلت المنطقة ما يزيد على 82 ألف حالة إصابة يوميا في المتوسط ​خلال الأسبوع الماضي، فضلا عن أكثر من 1500 حالة وفاة يومية في المتوسط. وروسيا وبولندا وأوكرانيا من بين أعلى 20 دولة في العالم في عدد الإصابات.

وسجلت أوربا حتى الآن ما يزيد على 15 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، ما يجعلها أكثر مناطق العالم تضررا بالجائحة من حيث عدد الحالات. كما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا 346 ألفا، وهو ثاني أعلى عدد في منطقة واحدة بالعالم بعد أمريكا اللاتينية.

16 إصابة جديدة في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتراجع عن 17 حالة سجلت في اليوم السابق.

وقالت إن سبعا من تلك الحالات منقولة محليا وباقي الحالات التسع واردة من الخارج. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين حتى الآن 86414 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات من دون تغيير عند 4634.