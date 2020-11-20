وفاة "عميد الإيرانيين" عن 138 عاما

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن "عميد الإيرانيين"، وهو رجل كردي توفي عن 138عاما، وفق أوراقه الثبوتية الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن أحمد صوفي توفي، الأربعاء، في مدينة سفز في محافظة كردستان في غرب إيران لأسباب مرتبطة بـ"الشيخوخة".

ونشرت الوكالة الإيرانية الرسمية نسخة من إخراج القيد العائلي (ما يُعرف محليا بـ"شناسنامه") العائد إلى الرجل وعن بطاقة هويته.

وبحسب الوثيقتين، ولد أحمد صوفي في القرن التاسع عشر، تحديدا في 28 فبراير/ شباط 1882 أي بعد أسابيع قليلة من ولادة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفيلت الذي توفي سنة 1945 قبل ثلاث سنوات من إصدار إخراج القيد العائلي للرجل الإيراني المتوفى.

وبحسب هذه الأوراق الثبوتية فإن أحمد صوفي توفي في سن أكبر بكثير من عميدة البشرية الحالية، اليابانية كاني تاناكا المولودة في الثاني من يناير/ كانون الثاني 1903.