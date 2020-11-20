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نجاة أمريكية من الموت بأعجوبة بعد دفعها تجاه قطار قادم (فيديو)

لحظة دفع السيدة أمام عجلات القطار (موافع التواصل)
لحظة دفع السيدة أمام عجلات القطار (موافع التواصل)
20/11/2020

نجت أمريكية، تبلغ من العمر 40 عامًا، بإصابات طفيفة فقط أمس الخميس بعدما تم دفعها من رصيف مترو أنفاق في مانهاتن نحو مسار قطار قادم.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطت من كاميرات المراقبة وانتشرت على مواقع التواصل رجلا يسير ذهابًا وإيابًا على رصيف إحدى محطات مترو الأنفاق المتجه قبل الساعة 8:30 صباح يوم الخميس، قبل أن يركض في اتجاه امرأة ويدفعها أمام مسار القطار.

و قالت كاثلين أورايلي، رئيسة النقل في شرطة نيويورك، في مؤتمر صحفي إن المرأة "سقطت، ولكن لحسن حظها، لم تصب إلا بإصابات طفيفة جدًا".

وأُلقيَ القبضُ على أحد المشتبه بهم على الفور.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن المشتبه به يدعى "أديتيا فيمولاباتي"، وقالت إنه بلا مأوى، ووجهت إليه تهم محاولة القتل، والاعتداء المتهور وتعريض حياة آخرين للخطر.

المصدر : الجزيرة مباشر + نيويورك بوست
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