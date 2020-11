نجاة أمريكية من الموت بأعجوبة بعد دفعها تجاه قطار قادم (فيديو)

نجت أمريكية، تبلغ من العمر 40 عامًا، بإصابات طفيفة فقط أمس الخميس بعدما تم دفعها من رصيف مترو أنفاق في مانهاتن نحو مسار قطار قادم.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطت من كاميرات المراقبة وانتشرت على مواقع التواصل رجلا يسير ذهابًا وإيابًا على رصيف إحدى محطات مترو الأنفاق المتجه قبل الساعة 8:30 صباح يوم الخميس، قبل أن يركض في اتجاه امرأة ويدفعها أمام مسار القطار.

This is crazy! All types of lawlessness happens in @NYCTSubway . Passengers nor employees are safe! pic.twitter.com/nwNEcDr8vk

و قالت كاثلين أورايلي، رئيسة النقل في شرطة نيويورك، في مؤتمر صحفي إن المرأة "سقطت، ولكن لحسن حظها، لم تصب إلا بإصابات طفيفة جدًا".

وأُلقيَ القبضُ على أحد المشتبه بهم على الفور.

Charges are forthcoming and this case will be prosecuted to the fullest extent- A hero in the form of a NYCT Platform Controller emerged in a split second, taking control without hesitation and held the suspect while at the same time getting aid to the victim 👏 https://t.co/spOOaoeSeX

— NYPD Transit (@NYPDTransit) November 19, 2020