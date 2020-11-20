مصر: قتلى ومصابون في انهيار عقارين بعد أمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين على الأقل إثر انهيار عقارين بمنطقتي الجمرك وكرموز نتيجة الأمطار الغزيرة والطقس السيئ الذي ضرب مدينة الإسكندرية (شمالي مصر).

وانتشلت الحماية المدنية ثلاثة جثامين من أسفل أنقاض العقار المنهار بحي الجمرك، كما انتشلت جثة أحد الضحايا من العقار الآخر في كرموز (غرب المدينة).

ما زالت المحاولات جارية لإنقاذهم.. سيدة وطفلان وطبيب مفقودون في انهيار سقف الدور الثالث بعقار قديم في منطقة الجمرك في #الإسكندرية pic.twitter.com/SCRNC1DrN8 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 20, 2020

ومن بين الضحايا طفلان وسيدة تبلغ من العمر 58 عامًا، في حين بلغ عدد الإصابات 6 أشخاص على الأقل حتى الآن، وتواصل الحماية المدنية البحث عن ضحايا تحت أنقاض المبنييْن.

وشهدت الإسكندرية، الجمعة، سقوط أمطار رعدية غزيرة أغرقت الميادين والشوارع، وارتفع منسوب المياه فى الشوارع، وأصيبت حركة المرور بالشلل.

اسكندريه بتغرق محدش يطلع يا جدعان 😢🤦‍♂️#الاسكندريه pic.twitter.com/wViI3Apcto — Ahmed Atifi (@AhmedAtifi3) November 20, 2020

كارثة في مدينة #الإسكندرية في #مصر شوارع الإسكندرية تغرق بسبب الأمطار وتدهور البنية التحتية وإنهيار شبكات الصرف نتيجة إهمال #العسكر . pic.twitter.com/KktOnQjwNC — Omar El shazly🇪🇬🇹🇷عمر الشاذلي (@OmarElshazly92) November 20, 2020

وطالبت المحافظة ‏المواطنين بعدم النزول إلا للضرورة القصوى، مع توخي الحذر ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم.

كما توقفت حركة المرور بميدان "فيكتور عمانويل"، في منطقة سموحة، مع ارتفاع منسوب مياه الأمطار التى سقطت لأكثر من 7 ساعات من متواصلة.

#الاسكندريه بيعتبرها البعض أجمل مدينة فى مصر

غرقت فى شبر مايا (الصور غالباً من سموحة) سموحة من أرقى أماكن أسكندرية , الأماكن العشوائية المايا دخلت جوة البيوت و غرقت الأسقف و الأسطح , عايز أسئل السيد المحافظ أنت بتقبض مرتبك ليه ؟ يا ريت تعملوا منشن للمحافظ و لو راجل يرد pic.twitter.com/EMqf9JxYAh — اللهو الخفي (@lho5fy) November 20, 2020

#الاسكندريه

متع عينك بالبحر الداخلي هيبقي احد عجائب الدنيا السبع… ربنا يتولانا برحمته pic.twitter.com/GMTZDzoAaA — MOHAMMED ELHELBAWY (@Mo_Helbawy) November 20, 2020

الصرف الصحي بسموحة خارج الخدمة.. غرق الحي الراقي في #الإسكندرية بمياه الأمطار pic.twitter.com/ICW2spwoAk — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 20, 2020

وأغرقت الأمطار الغزيرة المتواصلة شوارع الإسكندرية، وتواصل المجالس المحلية أعمال سحب المياه والتجمعات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة.

وتتعرض الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى إلى نوة "باقي المكنسة"، منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، ووصلت الأمطار الغزيرة إلى حد السيول مصحوبة برياح جنوبية غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

ودشّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى وسم (هاشتاغ) الإسكندرية، استعرضوا خلاله صورًا لتأثير الأمطار على مختلف مناطق المدينة، فضلًا عن انتقاد مسؤولي المحافظة لتقاعسهم عن الاستعداد لنوة "باقي المكنسة"، بالرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

لم تجد حيلة سوى البكاء.. الأمطار تغرق منزل سيدة بالكامل في #الإسكندرية pic.twitter.com/PyXIeoGoCV — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 20, 2020

كارثة وقلة حيلة.. مأساة أسر غيط العنب في #الإسكندرية بعد اقتحام مياه الأمطار للغرف pic.twitter.com/7s2EWEdGQc — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 20, 2020

وأعلنت الإسكندرية تعطيل الدراسة، غدًا السبت، في المدارس والجامعات بسبب توقع الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار.