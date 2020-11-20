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مصر: قتلى ومصابون في انهيار عقارين بعد أمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)

20/11/2020

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين على الأقل إثر انهيار عقارين بمنطقتي الجمرك وكرموز نتيجة الأمطار الغزيرة والطقس السيئ الذي ضرب مدينة الإسكندرية (شمالي مصر).

وانتشلت الحماية المدنية ثلاثة جثامين من أسفل أنقاض العقار المنهار بحي الجمرك، كما انتشلت جثة أحد الضحايا من العقار الآخر في كرموز (غرب المدينة).

ومن بين الضحايا طفلان وسيدة تبلغ من العمر 58 عامًا، في حين بلغ عدد الإصابات 6 أشخاص على الأقل حتى الآن، وتواصل الحماية المدنية البحث عن ضحايا تحت أنقاض المبنييْن.

وشهدت الإسكندرية، الجمعة، سقوط أمطار رعدية غزيرة أغرقت الميادين والشوارع، وارتفع منسوب المياه فى الشوارع، وأصيبت حركة المرور بالشلل.

وطالبت المحافظة ‏المواطنين بعدم النزول إلا للضرورة القصوى، مع توخي الحذر ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم.

كما توقفت حركة المرور بميدان "فيكتور عمانويل"، في منطقة سموحة، مع ارتفاع منسوب مياه الأمطار التى سقطت لأكثر من 7 ساعات من متواصلة.

وأغرقت الأمطار الغزيرة المتواصلة شوارع الإسكندرية، وتواصل المجالس المحلية أعمال سحب المياه والتجمعات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة.

وتتعرض الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى إلى نوة "باقي المكنسة"، منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، ووصلت الأمطار الغزيرة إلى حد السيول مصحوبة برياح جنوبية غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

 

ودشّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى وسم (هاشتاغ) الإسكندرية، استعرضوا خلاله صورًا لتأثير الأمطار على مختلف مناطق المدينة، فضلًا عن انتقاد مسؤولي المحافظة لتقاعسهم عن الاستعداد لنوة "باقي المكنسة"، بالرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلنت الإسكندرية تعطيل الدراسة، غدًا السبت، في المدارس والجامعات بسبب توقع الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية
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