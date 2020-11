صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

بدا عمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني، والمحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الخميس، وكأنه يتصبب عرقًا خلال مؤتمر صحفي حول نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في واشنطن.

وظهر جولياني، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن الخميس، زاعماً حدوث عمليات تزوير في نتائج الانتخابات الرئاسية في ولايات عدة، لكن سرعان ما بدأ يتعرق، وسال على جنبات وجهه سائل قاتم اللون.

Rudy Giuliani gave a news conference on Thursday in which, as he continued to cast doubt on the results of the election, it looked as though his hair was melting. Several hairdressers have said that what was dripping down his face was likely not hair dye. https://t.co/0GE2e38FxI

