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صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

20/11/2020

بدا عمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني، والمحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الخميس، وكأنه يتصبب عرقًا خلال مؤتمر صحفي حول نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في واشنطن.

وظهر جولياني، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن الخميس، زاعماً حدوث عمليات تزوير في نتائج الانتخابات الرئاسية في ولايات عدة، لكن سرعان ما بدأ يتعرق، وسال على جنبات وجهه سائل قاتم اللون.

وخلال حديثه من مقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، انفعل رودي جولياني الذي لم يتوقف عن الحديث عن المزاعم المكشوفة للتزوير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ إعلان فوز الديمقراطي جو بايدنً.

وبعد أكثر من نصف ساعة من الحديث، سال عرق داكن اللون على جانبي وجهه، وبعد أن بدأ جولياني في تلقي الأسئلة من الصحفيين لم يكن من الممكن تجاهل المادة السائلة على وجهه.

وبعد أن مسح وجهه وأزال العرق والصبغة التي سالت على جنبات وجهه، تلقى جولياني أسئلة من الصحفيين إلى جانب سيدني باول، المدعي الفيدرالي السابق الذي يعمل الآن محاميا انتخابيا لترمب.

صبغة رديئة

هذا المشهد شغل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وسارعوا إلى تويتر وانهالت بوستات التعليقات من مختصين ومغردين على محامي ترمب جولياني و"الصبغة السائلة".

ورجح بعض المغردين أن جولياني ربما يكون قد وقع "ضحية صبغة شعر رديئة النوع" سالت على وجهه أمام كاميرات الإعلام، لكن بعض المختصين كان لهم رأي آخر في الموضوع.

وفي حديث لصحيفة "النويورك تايمز"، شرح مالك صالون شعر في مانهاتن أن صبغة الشعر لا تسيل بهذا الشكل، وقال إنها عادة تخلط مع مادة مثبتة وبمجرد تأكسد محلول الصبغة يلتصق اللون بالشعر ولا يسيل.

ورجح خبير ألوان في مانهاتن" ميركو فيرغاني"  أن يكون جولياني استخدم ماسكارا أو قلماً مخصصاً، لتغطية الشعر الأبيض في سالفيه.

لكن مصفف الشعر جين سارتشينيلو قال إن السبب قد يكون صبغة شعر لم تُغسل على نحو صحيح.

لكن بعض المغردين ركزوا على موقف آخر خلال المؤتمر الصحفي، وقالوا إن جولياني استخدم منديلاً لتنظيف أنفه قبل أن يمسح به وجهه مرة أخرى.

ويخوض ترمب وفريقه ومنذ الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة من قبل وسائل الإعلام الأمريكية، معارك قضائية تشكك في الفوز وتزعم بأن، الانتخابات شابتها عمليات التزوير.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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