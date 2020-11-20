"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

هدّد ياسر عمر مرشح حزب "مستقبل وطن" لمجلس النواب المصري، عن دائرة أبنوب بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، الناخبين قائلا إن أي منطقة لن تدعم قائمة مستقبل وطن فلن تحصل على نصيبها من الدعم المادي والحكومي.

وفي مشهد أعاد ذكريات مرشحي الحزب الوطني المنحل في زمن حسني مبارك، أضاف عمر أن حزب مستقبل وطن "هو دولة وتنظيم يسيطر على الدولة بأكملها"، خلال مؤتمر جماهيري عقد يوم الخميس الماضي.

وأضاف "البلد اللي هتصوت للحزب بالكامل هتاخد حقها بالكامل، والبلد اللي مش هتصوت للحزب، حقها هوديه للبلد اللي صوتت".

وأثارت تصريحات عمر غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم ناشطون مرشح حزب مستقبل وطن بالتهديد العلني في مؤتمر عام بحرمان القري التي لن تعطى صوتها للحزب من أى خدمات عامة أو خاصة.

واعتبروا تصريحاته "مخالفة صريحة للقانون وتهديدا بالسلطة للناخبين لإجبارهم على اختيار مرشحي الحزب"، وقال بعضهم أنهم سيتقدمون ببلاغ للنائب العام المصري للتحقيق في هذا الأمر.

وبخلاف التهديد بمنع الخدمات، ووفق مقاطع فيديو عديدة وشهادات مواطنين مصريين، تورط أنصار مرشحي حزب مستقبل وطن (المدعوم من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي)، في توزيع الرُِشى الانتخابية بمختلف المحافظات خلال مرحلتي انتخابات مجلس النواب المصري.

وأوضحت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل حُثَ مواطنون على التصويت لصالح "القائمة الوطنية" التي يقودها الحزب ومرشحيه على المقاعد الفردية، مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح بين 100 و200 جنيه مصري للصوت الواحد.

وبعد الانتهاء من عمليات التصويت والفرز قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن انتخابات مجلس النواب لعام 2020 كانت "حرة ونزيهة" في ظل الإجراءات الاحترازية التي وفرتها الدولة في جو يحيطه "الطمأنينة والسلامة".

وقال القاضي لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات -أثناء مؤتمر صحفي نقلته وسائل الإعلام المحلي- إن "الانتخابات شهدت تنافسية بين المرشحين وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية".