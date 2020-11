"قذائف صاروخية ورشاشات" في اشتباك عائلي شرقي لبنان (فيديو)

وقعت اشتباكات، الجمعة، بين أفراد من عائلتين في مدينة بعلبك شرقي لبنان، استخدما خلالها قذائف صاروخية وأسلحة رشاشة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "وقعت اشتباكات، اليوم، بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر في حي الشراونة في بعلبك".

Another dispute erupted between two clans in the Bekaa valleys (Jaafar & Zaaiter) it seems. Clashes followed and some midsize weapons were used. #Lebanon pic.twitter.com/Pey2scql2N

