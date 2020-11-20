كورونا: فايزر وبينوتيك تقدمان طلب "ترخيص طارئ" للقاحهما في أمريكا

أكدت مجموعة فايزر الأمريكية للأدوية وشركة بيونتيك الألمانية رسميًّا -في بيان- أنهما ستقدمان، الجمعة، طلب ترخيص طارئ للقاحهما المضاد لفيروس كورونا المستجد لدى وكالة الأدوية الأمريكية.

وكان هذا الإعلان منتظرًا منذ أيام عدة، بعد نشر نتائج التجارب السريرية التي أجريت على 44 ألف متطوع في عدة بلدان، والتي وفقها، أظهر اللقاح فعالية بنسبة 95% في الوقاية من كوفيد-19 دون آثار جانبية خطيرة، وبذلك تكون الشركتان أولى المصنعين الذين يقدمون على الخطوة في الولايات المتحدة.

وأكد مدير بيونتيك، أمس الخميس، أن الطلب سيقدّم الجمعة، وتعد سرعة التوصل إلى هذين اللقاحين غير مسبوقة في التاريخ.

وبحسب البيان، يمكن البدء في تسليم اللقاح، المسمى BNT162b2، بحلول نهاية هذا العام، إذا وافقت عليه وكالة الأدوية الأمريكية.

ومع ذلك يتطلع خبراء أمريكيون إلى إصدار نتيجة المراجعة قبل نهاية العام، وتنطبق عملية الموافقة المعجَّلة على لقاحات كورونا نظرًا للحاجة الملحة لها.

وأعلن المدير التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا "يشكّل تقديم الطلب في الولايات المتحدة خطوة حاسمة في سعينا لتأمين لقاح ضد كوفيد-19 للعالم، ولدينا حاليًّا صورة مكتملة أكثر عن فعالية وسلامة لقاحنا، ما يعطينا ثقةً بإمكاناته".

ويجري تقييم اللقاح أيضًا منذ أسابيع في الاتحاد الأوربي وأستراليا وكندا واليابان والمملكة المتحدة، وقالت تلك الجهات في بيان إن "الشركات مستعدة لتوزيع اللقاح في الساعات التي تلي ترخيصه".

في حين أن الموافقة في أوربا معلّقة حاليًّا، ولا تزال عملية المراجعة جارية مع المنظمين في الاتحاد الأوربي وكذلك بريطانيا.

وقد أعلنت رئيسة المفوضية الأوربية أورزولا فون دير لاين، في وقت سابق اليوم، أن شركة "بيونتيك" الألمانية وشركة "مودرنا" الأمريكية قد يحصلان على ترخيص بتسويق لقاحهما ضد فيروس كورونا المستجد في النصف الثاني من ديسمبر/كانون أول المقبل، في خطوة قد تضع التكتل الأوربي على المسار الصحيح لبدء توزيع جرعات من اللقاحين في نفس توقيت توزيعهما في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوربية أن الوكالة الأوربية للأدوية على اتصال يومي مع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن فعالية اللقاحين من أجل "مزامنة" التقييم.

وكانت شركتا "فايزر" و"بيونتيك" أعلنتا مؤخرًا أن فعالية لقاحهما ضد فيروس كورونا تبلغ 95 في المئة.

وقد أكد الاتحاد الأوربي شراء ما يصل إلى 300 مليون جرعة من لقاح شركتي (بيونتيك/فايزر) المضاد لفيروس كورونا، كما وقّع اتفاقيات لاستيراد لقاحات أخرى محتملة تعمل على تطويرها شركات (أسترازينيكا وسانوفي وجونسون آند جونسون وكيورفاك).

ولم تُشر وكالة الأدوية الأمريكية إلى الوقت الذي تحتاج إليه لتقييم البيانات، لكن الحكومة الأمريكية تتوقع منح الضوء الأخضر للقاح خلال الأسبوعين الأولين من ديسمبر المقبل.

ويمكن لأوربا أن تتبع الولايات المتحدة مباشرة بمنح الترخيص للقاح، أي اعتبارًا من الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر، وفق رئيسة المفوضية الأوروبية.

ينتظر أيضًا أن تقدم شركة مودرنا الأمريكية التي أنتجت لقاحًا فعالًا على طلب ترخيص.

وتعتزم حكومة الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب تلقيح 20 مليون شخص في ديسمبر المقبل، ثم ما بين 25 و30 مليون في الشهر.