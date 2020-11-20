رغم تطويرها في وقت قياسي.. رسالة طمأنة من فاوتشي بشأن لقاحات كورونا

أكد مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي أن اللقاحات من مجموعتي "فايزر/بايونتك" و"مودرنا" ضد كوفيد-19 آمنة رغم تطويرها في وقت قياسي.

وقال فاوتشي خلال مؤتمر صحفي، لخلية الأزمة التي شكلها البيت الأبيض لمحاربة وباء كوفيد-19، إن "سرعة العملية لم تضر بأي شكل من الأشكال بأمن اللقاحات أو نزاهتها العلمية".

وأضاف أن سرعة الوصول إلى اللقاحات "انعكاس للتقدم العلمي غير العادي لهذا النوع من اللقاحات والذي سمح لنا في غضون أشهر قليلة بالقيام بما كان يستغرق سنوات في السابق".

كما أكد فاوتشي أيضا استقلالية عملية تطوير اللقاحات والمصادقة عليها، وهو أمر كان الرئيس دونالد ترمب يعد به بانتظام خلال حملته للرئاسة الأمريكية.

وأوضح عالم الاوبئة أن "هيئة مستقلة من أفراد لا يخضعون للمساءلة أمام أي أحد أو أمام الإدارة الأمريكية أو أي شركة، قامت بتحليل البيانات ووجدتها موثوقة".

وأضاف "وبالتالي يجب استبعاد فكرة أن عملية تطوير اللقاحات قدمت على عجل".

وأعلنت "فايزر/بايونتيك" و"مودرنا" عن تطوير لقاحات فعالة جدا ضد كوفيد-19 ما زالت تتطلب إذنا عاجلا من إدارة الغذاء والدواء.

وقال فاوتشي خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس قبل أيام إن "الطريق لا يزال طويلا أمامنا"، مشيرا إلى الصعوبات اللوجستية التي تعترض عملية نقل جرعات اللقاح، معربا عن قلقه العميق من الثقافة المناهضة للقاحات التي تسود في أوساط شريحة واسعة من سكان الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا من الوباء في العالم.

وقال إن "هناك شعور واسع مناهض للقاحات في هذا البلد. يجب أن نكون قادرين على التغلب عليه وإقناع الناس بالتلقيح إذ لا نفع لأي لقاح عالي الفعالية إذا لم يتم تحصين أحد به".

ورحب فاوتشي بإعلان شركة مودرنا أن لقاحها التجريبي المضاد لكوفيد-19 فعال بنسبة تقارب 95% في مكافحة الفيروس، قائلا إنه كان سيكون "راضيا بنسبة فعالية 70% أو على الأكثر 75%".

وأكد أن "هذه نتيجة مذهلة حقا، لا أظن أن أحدا كان يتوقع أن تكون جيدة إلى هذا الحد".

بدأ العمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد قبل عام تقريبا (رويترز)

ويدير فاوتشي المعهد الأمريكي للأمراض المعدية الذي يعكف على تطوير لقاح لكوفيد-19 منذ يناير/ كانون الثاني الماضي بعيد نشر السلطات الصينية التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد.

ويرتكز لقاح مودرنا على إدخال تعليمات وراثية إلى الخلايا البشرية لتحفيزها على إنتاج بروتين مطابق لبروتين فيروس كوفيد-19 وإحداث استجابة مناعية ضد هذا البروتين.

ووفقا لفاوتشي فإن "كثيرين من الناس كانت لديهم تحفظات" على هذه التكنولوجيا "التي لم تكن قد اختبرت بعد وأثبتت فعاليتها"، مشيرا إلى أن "البعض حتى انتقدونا على ذلك".

والنتيجة التي توصلت إليها شركة "مودرنا" تعني أن خطر الإصابة بكوفيد-19 تقلص بنسبة 94,5% بين مجموعة الأشخاص الذين تلقوا علاجا وهميا ومجموعة المتطوعين الذي تلقوا اللقاح خلال التجربة السريرية الواسعة النطاق التي تجري حاليا في الولايات المتحدة وتضم 30 ألف شخص، بحسب تحليل أولى الحالات. وفي هذا السياق، أُصيب 90 مشاركا من مجموعة الأشخاص الذين تلقوا الدواء الوهمي بكوفيد-19، في مقابل 5 فقط في المجموعة التي تلقت اللقاح.

ولا تزال مدة الحماية التي يمنحها اللقاح مجهولة. وقال فاوتشي إنه "واثق" من أن هذه المدة ستكون طويلة، لكن "لا نعرف ما إذا كانت عاما أو عامين أو ثلاثة أعوام أو خمسة أعوام، لا نعرف".

وإذا ثبت مستوى الفعالية المسجل في التجربة السريرية على مستوى السكان بصورة إجمالية، فسيكون أحد أكثر اللقاحات فعالية في العالم، وشبيها باللقاح ضد الحصبة الفعال بنسبة 97% على جرعتين، وأفضل من اللقاحات ضد الإنفلونزا (بين 19% و60% في السنوات العشر الأخيرة)، وفق المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأعلن تحالف شركتي فايزر الأمريكية وبايونتيك الألمانية الأسبوع الماضي أن لقاحه التجريبي المضاد لكوفيد-19 والذي يستند إلى التكنولوجيا نفسها أثبت فعالية بنسبة 90% في منع الإصابة بالفيروس الفتاك.

وتؤكد هاتان النتيجتان، في نظر فاوتشي، سلامة هذه التكنولوجيا لأن "البيانات واضحة".

وأضاف "أظن أنه عندما يكون لدينا لقاحان مثل هذين اللقاحين اللذين أثبتا فعاليتهما بنسبة تزيد عن 90%" لا تعود التكنولوجيا مضطرة "لأن تقدم مزيدا من الإثباتات".الجزيرة