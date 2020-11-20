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شاهد: أستراليا تقتل حوتا "بطيخي الرأس".. ما الأسباب؟

قتل الحوت بطيخي الرأس في أستراليا (موافع التواصل)
قتل الحوت بطيخي الرأس في أستراليا (موافع التواصل)
20/11/2020

قتل فريق من حديقة الحيوان الأسترالية حوتًا بطيخي الرأس، الجمعة، بعد أن تبين أنه مصاب بفيروس قاتل.

واستجابت وحدة إنقاذ من حديقة حيوان أستراليا لتقارير عن وجود حوت على الشاطئ في نوسا نورث شور.

ووجدوا أن الحوت في حالة خطيرة بسبب فيروس "موربيليف"، وهو مرض قاتل للحوت بطيخي الرأس.

وقررت الدكتورة روزي بوث، رئيسة الأركان في مستشفى حديقة الحيوانات الأسترالية للحياة البرية، أن الحوت يجب أن يُقتل بطريقة إنسانية.

وقالت بوث: "تعاني الحيتان ذات الرأس البطيخي عادة من فيروس الموربيليف، وهو مرض قاتل للحيتان ومعدٍ للغاية".

وسبق أن تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، في سبتمبر/أيلول 2019، انتحار أكثر من 130 حوتًا من الحيتان بطيخية الرأس، على أحد شواطئ جزيرة "بوا فيستا" بجمهورية الرأس الأخضر، والواقعة على الساحل الغربي للقارة الأفريقية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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